أفيخاى أدرعى: غارة إسرائيلية على موقع شمال غزة ردا على إطلاق صاروخ

قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، أن جيش الدفاع أغار على موقع شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، مساء أمس السبت.

وأضاف أدرعى، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه فى أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة فى الأيام الأخيرة، قرر وزير الدفاع إغلاق معبرى "كيرم شالوم" و"أيرز"، باستثناء حالات إنسانية عاجلة.

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