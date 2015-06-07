مجلس الأمة الجزائرى يبحث ملف إصلاح الأمم المتحدة مع الجمعية العامة

استعرض عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائرى أمس السبت مع سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ملف إصلاح الأمم المتحدة.

وأشاد بن صالح بالمساعى التى يبذلها سام كوتيسا فى هذا المجال، مؤكدا دعم الجزائر لهذه الجهود بصفة عامة ومطالب القارة الافريقية بصفة خاصة والمتمثلة فى حصولها على عضوية دائمة فى مجلس الأمن.

وجاء فى بيان لمجلس الأمة صدر عقب لقاء المسئول الأممى مع رئيس المجلس، أن سام كوتيسا أشاد من جهته بالنجاح الذى حققته الجزائر فى إطار تجسيد برنامج أهداف الألفية للتنمية.

وأشار إلى أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة وحققت نتائج مشجعة فى مجالات عدة منها الصحة والتنمية الاقتصادية والسكن وتوفير الماء الشروب، قائلا إنها "تحرص على تطوير كل المجالات التى من شأنها توفير العيش الكريم للمواطن.

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