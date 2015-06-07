طبيب أمراض نساء يوضح أعراض الحمل الكاذب

على طريقة الفيلم الشهير "مبروك جالك ولد" تعتقد البعض من النساء أنها حامل مثل الفنانة كريمة مختار فى الفيلم، ولكنها تفاجأ بأن هذا الحمل كاذب، وهى الحالة التى يفسرها كثير من الأطباء من الناحية العلمية لأسباب وعوامل نفسية .

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن مدرس أمراض النساء التوليد بالقصر العينى، إن الحمل الكاذب هو عبارة توهم بعض النساء بحدوث بعض أعراض الحمل خاصة عند اقترابهن من سن الأربعين أو سن اليأس أو اللائى يعانين من عدم الإنجاب نتيجة التفكير الزائد فى الحمل والإنجاب .

ويستكمل د. عمرو قائلا "أساس الحمل الكاذب هو تعرض بعض النساء للحالة من التوتر والقلق النفسى الذى يؤثر على الغدة النخامية المسئولة عن وظيفة المبيض، وبالتالى يساهم فى حدوث انقطاع الدورة الشهرية مع ظهور أعراض الحمل والذى يؤدى لشعورها باقية أعراض الحمل ومثل :

>1)الغيثان والقىء .

>2)كبر حجم الثدى .

>3) كبر حجم البطن والذى يحدث نتيجة انتفاخ الأمعاء بالغازات والتى تساهم فى تحرك الأمعاء وتفسرها المرأة بأنها حركة الجنين .

ولذلك ينصح د. عمرو قائلا "يجب على المرأة فى حالة ملاحظة ظهور بعض أعراض الحمل، بضرورة التأكد من خلال إجراء اختبار الحمل بالدم وعدم الاعتماد فقط على الأعراض".

وأضاف د. عمرو قائلا "يتم تشخيص الحمل الكاذب عندما تقوم المرأة بالذهاب للطبيب والذى يقوم بإجراء فحص السونار يكتشف عدم وجود جنين ".