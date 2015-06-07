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وزير الاستثمار: تعاقدنا مع "سيمنس"على تصنيع مراوح توليد طاقة الرياح بمصر

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وزير الاستثمار: تعاقدنا مع "سيمنس"على تصنيع مراوح توليد طاقة الرياح بمصر وزير الاستثمار: تعاقدنا مع "سيمنس"على تصنيع مراوح توليد طاقة الرياح بمصر
قال أشرف سلمان وزير الاستثمار إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تعاقد مع شركة سيمنس خلال زيارته إلى ألمانيا على تصنيع ريش مراوح توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح داخل ، وذلك على مدار 7 سنوات، ومؤكدا صعوبة نقل الريش من دولة إلى دولة أخرى، وأن السيسى خفض سعر تركيب الطاقة مع شركة سيمنس بعد مفاوضات عدة قام بها مع الشركة .

وأضاف وزير الاستثمار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه القاهرة اليوم المذاع على فضائية اليوم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا كانت ناجحة للغاية، مضيفا أن المجر تلعب دورا كبيرا فى الكتلة الشرقية والاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن الرئيس المجرى ذكر أن لكل دولة لها تجربتها الديمقراطية الخاصة بها .

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هناك بعض الاتفاقيات بين دولة المجر حول نقل جدود الدواجن إلى مصر ويعتبر المجر من الدول التسعة فى العالم فى تصدير "جدود الدواجن" – الأمهات - والتى تعد من أهم مصدر لانتشار تربية الدواجن بمصر .


>-سيمنس: وقعنا عقود بـ8 مليارات يورو لإنشاء محطات كهرباء فى مصر
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مصر 365

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