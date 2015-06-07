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المتحدث باسم التجمع: لا نعلم شيئا عن "الرقصات الفاضحة" خلال مسابقة الحزب

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المتحدث باسم التجمع: لا نعلم شيئا عن "الرقصات الفاضحة" خلال مسابقة الحزب المتحدث باسم التجمع: لا نعلم شيئا عن "الرقصات الفاضحة" خلال مسابقة الحزب
كشف نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحزب لم يكن يعلم شيئًا مما جرى مساء الخميس الماضى خلال مسابقة سيد درويش التى أقيمت بمقر الحزب، والتى شهدت رقصات فاضحة وأغان مبتذلة، مؤكدًا أن كل القيادات لم تحضر هذه المسابقة.

وأضاف المتحدث باسم حزب التجمع خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يرقص أحد بداخلة بشكل فاضح.

وكان الدكتور تونى نبيه مسئول اللجنة الثقافية لحزب التجمع، ومنظم مسابقة سيد درويش التى أقيمت مساء يوم الخميس، قال إن اللجنة أقرت اغنية سفاح البنات، ولم يكن فى مقدورهم التحكم فى سلوك الرقصات.

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http://www.youm7.com/story/2015/6/6/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%AD/2213918#.VXNrks-qqko
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