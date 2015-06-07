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موجز الصحافة المحلية: المحامون يحرقون صورة وزير الداخلية أمام النقابة

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موجز الصحافة المحلية: المحامون يحرقون صورة وزير الداخلية أمام النقابة موجز الصحافة المحلية: المحامون يحرقون صورة وزير الداخلية أمام النقابة
تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "المحامون يحرقون صورة وزير الداخلية"، بشأن تغطية شاملة لإضراب المحامين، وحرق صور لوزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار أمام مبنى نقابة المحامين، بعد أزمة تعدى ضابط شرطة على محام بدمياط، وتأكيدات النقيب سامح عاشور نجاح الإضراب فى أول أيامه بنسبة تفوق 90%، وتنفرد الجريدة بتفاصيل اعترافات المتهمين بخلية "أولاد خيرت الشاطر"، وأسرار تجسسهم على مواقع ومحاولات الاستيلاء على قواعد البيانات.

وقالت جريدة "الأهرام" إن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة "نظام حديث"، وعلى أبواب اللجان ستقف وتدق قلوب نصف مليون أسرة، تدعو لأبنائها بالنجاح والتوفيق، وزارتا التربية والتعليم والداخلية، أكملتا كل الاستعدادات اللازمة لتمر الامتحانات فى أمان وراحة، فى تكرار لتجربة الأمس، حيث أدى طلاب "النظام القديم" وعددهم نحو 1452 طالبا وطالبة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، وهما نفس مادتى اليوم لطلاب النظام الحديث.

ونقلت جريدة "الأخبار" حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذى ألغى أمس الحكم الصادر باعتبار حماس حركة إرهابية وقضت بعد اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى، ورحبت حركة حماس بحكم محكمة أول درجة فى 28 فبراير الماضى باعتبارها منظمة إرهابية.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" على لسان مصادر بوزارة المالية عن عدم وجود إجراءات وترتيبات بالوزارة لاستقبال البعثة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولى، التى تزور القاهرة اليوم، خاصة مع سفر الوزير وكبار مساعديه للخارج.

وعلمت جريدة "الشروق" من مصادرها بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تأجيل موعد اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة للمرة الثالثة، والذى كان مقررا انعقاده فى القاهرة فى 11 يونيو الحالى، وقالت المصادر إن هناك مشاورات بين وزراء المياه المصرى والسودانى والإثيوبى للاتفاق على موعد جديد فى 17 من الشهر نفسه، وأن يستمر لـ3 أيام.

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