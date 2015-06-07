القبض على 59 شخصا بينهم سودانيان حاولوا التسلل إلى ليبيا عن طريق سيوة

تمكنت القوات الأمنية على الحدود بسيوة، من إحباط تسلل والقبض على 59 مهاجرا غير شرعى بينهم سودانيان إلى ليبيا، أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، محظور تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية بالسلوم.

أعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى، منذ قليل، عن تسلم قسم شرطة سيوة، 59 متهما وهم 1 من القاهرة و 13 من المنيا و 5 أسيوط و 10 بنى سويف و 21 الفيوم و 4 من البحيرة و 2 من كفر الشيخ و 1 من قنا و 2 من السودان.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى، تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة ادارة البحث الجنائى والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح.

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