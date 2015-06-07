يحيى قلاش: لا نختلف مع دعوة الصحفيين للإضراب عن العمل يوم 10 يونيو

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن النقابة لا تختلف مع دعوة الصحفيين للإضراب عن العمل فى يوم الصحفى 10 يونيو الجارى، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين، مضيفا أن فعاليات تلك الدعوة سيكون طابعها رمزيا.

وتابع قلاش لـ"اليوم السابع"، "لا نختلف مع الدعوة وطالبت خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بأن تكون تلك الدعوة من خلال إحدى لجان النقابة، وأوضح: "كان نفسى نرجع للتقليد القديم الذى كان يتم فى يوم الصحفى بخصوص توزيع جوائز التفوق الصحفى وغيرها".

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