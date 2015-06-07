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نقيب محامى دمياط: سامح عاشور يتولى الدفاع فى "اعتداء ضابط على محامى فارسكور"

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نقيب محامى دمياط: سامح عاشور يتولى الدفاع فى "اعتداء ضابط على محامى فارسكور" نقيب محامى دمياط: سامح عاشور يتولى الدفاع فى "اعتداء ضابط على محامى فارسكور"
قال هشام أبو يوسف نقيب محامين دمياط، إن سامح عاشور النقيب العام لمحامى فى طريقة إلى دمياط لحضور جلسة محاكمة المقدم أحمد. ع نائب مأمور مركز شرطة فارسكور، المعتدى على عماد فهمى المحامى بفارسكور أثناء تأدية عمله، حيث قام بقذفه بالحذاء مما تسبب بإصابته إصابة بالغة ترتب عليها 8 غرز.

وأضاف "أبو يوسف"، أن سامح عاشور سيتولى الدفاع بنفسه فى هذه القضية، مضيفا أن هناك مئات المحامين سيحضرون الجلسة من مختلف النقابات الفرعية عل مستوى الجمهورية تضامنا مع محامى دمياط.

وأشار إلى أن نقابة المحامين لم تتلق أية ردود فعل من الداخلية حتى الآن وأن جموع المحامين يصرون على المحاكمة العادلة.

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