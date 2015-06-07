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28 قيادة أمنية يتفقدون اليوم مدارس الجمهورية أثناء امتحانات الثانوية العامة

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28 قيادة أمنية يتفقدون اليوم مدارس الجمهورية أثناء امتحانات الثانوية العامة 28 قيادة أمنية يتفقدون اليوم مدارس الجمهورية أثناء امتحانات الثانوية العامة
يتفقد اليوم الأحد 28 مدير أمن وقيادة أمنية عدة مدارس على مستوى الجمهورية للتأكد من الانتشار الأمنى وتواجد الخدمات الشرطية حول المدارس.

وتعزز أجهزة الأمن من توجدها بمحيط المناطق بالمناطق الملتهبة فى الصعيد وسيناء، فضلاً عن وجود دوريات أمنية بصفة مستمرة.

وقال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات ، لـ "اليوم السابع"، إنه تم تعزيز الخدمات الأمنية بوسائل المواصلات لتأمين الطلاب أثناء الذهاب إلى الامتحانات فى الصباح وأثناء العودة.
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