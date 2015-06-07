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"الداخلية" تعليقا على مظاهرات الإخوان و6 أبريل: التعامل بحسم مع"المخالفين"

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"الداخلية" تعليقا على مظاهرات الإخوان و6 أبريل: التعامل بحسم مع"المخالفين" "الداخلية" تعليقا على مظاهرات الإخوان و6 أبريل: التعامل بحسم مع"المخالفين"
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع أى خروج عن القانون أو هتك لقانون التظاهر السلمى أو الإضرار بمصالح البلاد والعباد، بشأن ما دعت إليه جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل للخروج للتظاهرات غدا الاثنين فى ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تعزز من خدماتها الأمنية على المنشآت الحكومية ومبانى الشرطة وفى الميادين العامة لمنع الزحف اليها واحتلالها وتعطيل حركة المرور، لافتا أنه سيتم ضبط المخالفين للقانون وإحالتهم لجهات التحقيق سواء لتعطليهم الطرق أو مهاجمة مؤسسات الدولة أو خرق قانون التظاهر.

وتعزز قوات الامن من تواجدها بالأماكن التى يقصدها عناصر الإخوان والحركات المتضامنة معهم سواء فى القاهرة بمناطق عين شمس والمطرية وحلوان، أو فى فيصل والهرم و6 اكتوبر وكرداسة بالجيزة، وميادين المحافظات.

وتنشر أجهزة الأمن قواتها داخل وسائل المواصلات والقطارات ومحطات مترو الأنفاق تخوفاً من محاولات استهدافها، كما يتم تعزيز الخدمات الأمنية حول المرافق الحيوية خاصة ابراج الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، فضلاً عن وجود ضباط للمفرقعات والكلاب البوليسية لفحص أية أجسام غريبة يتم الاشتباه فيها، ولإحباط أية محاولات لزرع العبوات الناسفة.

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