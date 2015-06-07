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وزير الأوقاف يطالب بإصدار قانون دولى يجرم ازدراء الأديان

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وزير الأوقاف يطالب بإصدار قانون دولى يجرم ازدراء الأديان وزير الأوقاف يطالب بإصدار قانون دولى يجرم ازدراء الأديان
طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى رسالته إلى زعماء مؤتمر الأديان الذى يُعقد بجمهورية كازاخستان، بالعمل على استصدار قانون دولى يجرم ازدراء الأديان دون أى تفرقة أو تمييز عنصرى مقيت.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والتى جاء فيها: إن دور أمتنا العربية والإسلامية التاريخى فى صنع الحضارة الإنسانية لا يُنكر، وإن آثار العربية والإسلامية والمسيحية والفرعونية لتقف معبرةً بعظمةٍ وشموخٍ عن دورنا فى صنع هذه الحضارة".

وأضاف وزير الأوقاف: "إذا كان دورنا التاريخى فى صنع الحضارة الإنسانية لا يُنكر فإننا نستبشر أملاً جديدًا فى إضافة جديدة إلى هذه الحضارة فى عصرنا الحاضر تتمثل فى تلك الشرارة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجديد الخطاب الدينى، وتجاوزت هذا المحور إلى الخطاب الفكرى والعقلى والحضارى، ولاقت قبولاً واستحسانًا منقطع النظير".

وتابع: "لا أبالغ إذا قلت من خلال مطالعاتى الفكرية ورحلاتى الخارجية إن كثيرًا من دول العالم يرون فى هذه الدعوة المستنيرة رأس الحربة فى مواجهة الإرهاب من جهة وتأصيل أسس الحوار الحضارى من جهة أخرى".

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مصر 365

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