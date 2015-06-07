التموين:ننتظر موافقة "البترول" لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إرسال مقترح بشأن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية إلى وزارة البترول، وأنه بمجرد موافقتها سيتم البدء فى تطبيقه خاصة بعد موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على هذا المشروع.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية سيساهم بشكل كبير فى وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تلاعب البعض فى الأسطوانات.

وكان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الوزارة أعدت مقترحا بشأن توزيع البوتاجاز على البطاقات بكمية تتراوح ما بين 3 و4 كيلو شهريا لكل مواطن، لافتا إلى أن الهدف من توزيع البوتاجاز بالكيلو جرام هو حصول كل مواطن على حقه من دعم البوتاجاز، فمثلا الأسرة المكونة من 4 أفراد قد تحصل على كمية تزيد على وزن الأسطوانة وهو 12.5 كيلو جرام، فسيتم إعطاؤها أسطوانتين على أن يتم خصم الكمية الزائدة من حقها فى الشهر التالى، وكذلك خلال حصولها على الكميات المقررة لها فى الشهور الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق توزيع البوتاجاز من خلال البطاقات يسهم بشكل كبير فى وصول الدعم إلى مستحقيه وسيقضى على السوق السوداء.

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