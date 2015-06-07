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الملك سلمان يتلقى اتصالي تعزية من أردوغان والبشير

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الملك سلمان يتلقى اتصالي تعزية من أردوغان والبشير الملك سلمان يتلقى اتصالي تعزية من أردوغان والبشير

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً أمس من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ، أعرب فيه عن عزائه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركي على مشاعره الأخوية النبيلة ، سائلاً الله تعالى ألا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً أمس من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان عبر فيه عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية السودان على مشاعره الطيبة ، سائلاً الله العلي القدير ألا يريه أي مكروه.

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