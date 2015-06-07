ولي العهد يحتفي برئيس وزراء ماليزيا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصر السلام مساء أمس، مأدبة عشاء تكريمًا لدولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق ، والوفد المرافق له.

وقبيل المأدبة صافح دولة رئيس وزراء ماليزيا أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

حضر مأدبة العشاء صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء ماليزيا.

وكان دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق قد وصل إلى جدة أمس.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف - حفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

كما كان في استقباله معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد وسفير ماليزيا المعين لدى المملكة زينول رحيم زين الدين.

وقد أجريت لدولته مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ثم استعرض دولة رئيس الوزراء الماليزي وسمو ولي العهد حرس الشرف.

بعد ذلك صافح دولته صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

فيما صافح سمو ولي العهد - حفظه الله - الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء ماليزيا.

وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات غادر دولة رئيس وزراء ماليزيا بصحبة سمو ولي العهد في موكب رسمي لقصر السلام .

ويضم الوفد الرسمي المرافق لدولته ، معالي وزير الخارجية أنيفة حاجي أمان ، ومعالي وزير الدفاع هشام الدين تون حسين، ومعالي وزير الداخلية أحمد زاهيد حميدي، ومعالي وزير قسم رئاسة الوزراء اللواء جميل خير بن ياهروم.