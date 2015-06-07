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«باتريوت» سعودي يعترض «سكود» أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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«باتريوت» سعودي يعترض «سكود» أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط «باتريوت» سعودي يعترض «سكود» أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

    صدر عن قيادة القوات المشتركة أمس البيان التالي: أنه في الساعة 02:45 (الثانية وخمس وأربعون) من صباح أمس السبت أطلقت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح صاروخ سكود باتجاه مدينة خميس مشيط، وتم بحمد الله اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بصاروخي باتريوت.

وقد بادرت القوات الجوية للتحالف في الحال، بتدمير منصة إطلاق الصواريخ التي تم تحديد موقعها جنوب صعدة.

خبراء عسكريون ل«الرياض»: العمليات الحوثية «فرقعة إعلامية» يائسة

ودان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس الهجوم مؤكداً تأييده لحق المملكة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن نفسها.

إلى ذلك وصف خبراء عسكريون ما يحدث في الحد الجنوبي من معارك مع المليشيات الحوثية وأنصار الرئيس المخلوع صالح بأنها بمثابة الانتحار بعد أن تم تجفيف جميع الإمدادات العسكرية من خلال قوات التحالف الجوية بقيادة المملكة، وتدل على أن قوات تلك العصابات والمليشيات آخذه في "الاحتضار" فليس من العقل أو المنطق أن يقارن أي عاقل القوة الضاربة والتسليح الكبير الذي تملكه المملكة بتلك القوات المتهالكة التي تسعى لعمل فرقعات إعلامية أكثر من كونها عمليات عسكرية تكتيكية. وقالوا إن المعركة التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والحرس الوطني وكذلك رجال حرس الحدود في المنطقة الجنوبية معركة شرف لحماية أمن الوطن وحدوده. (التفاصيل: ص5،3)

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