أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران التحالف يجدد غاراته على مقر القيادة العامة وجبل نقم بصنعاء

Google+ Print
طيران التحالف يجدد غاراته على مقر القيادة العامة وجبل نقم بصنعاء طيران التحالف يجدد غاراته على مقر القيادة العامة وجبل نقم بصنعاء
جدد طيران التحالف بقيادة المملكة العربية فى وقت مبكر من اليوم الاحد غاراته الجوية على مواقع يسيطر عليها مسلحو جماعة أنصارالله الحوثية فى العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن غارات عنيفة شنها طيران التحالف على مقر القيادة العامة فى وسط العاصمة، كما استهدف معسكر جبل نقم شرق صنعاء.

واشارت المصادر الى ان دوى انفجارات عنيفة هزت المنطقة، كما ارتفعت أعمدة الدخان بكثافة من تلك المواقع، وبحسب المصادر، جاءت الغارات بعد تحليق كثيف لطائرات استطلاعية فى أجواء العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل