طيران التحالف يجدد غاراته على مقر القيادة العامة وجبل نقم بصنعاء

جدد طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية فى وقت مبكر من اليوم الاحد غاراته الجوية على مواقع يسيطر عليها مسلحو جماعة أنصارالله الحوثية فى العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن غارات عنيفة شنها طيران التحالف على مقر القيادة العامة فى وسط العاصمة، كما استهدف معسكر جبل نقم شرق صنعاء.

واشارت المصادر الى ان دوى انفجارات عنيفة هزت المنطقة، كما ارتفعت أعمدة الدخان بكثافة من تلك المواقع، وبحسب المصادر، جاءت الغارات بعد تحليق كثيف لطائرات استطلاعية فى أجواء العاصمة.