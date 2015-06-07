حظك اليوم الأحد 7-6-2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 7/6/2015

>عنيف فى حركاته وطريقة تفكيره وتساعده ممارسة الرياضة التى يعشقها على تهدئة توتره العصبى وتنظيم طاقته الهائلة، ينجح فى كسب العديد من الصداقات لأنه يتواجد دائما فى قلب الأحداث.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

> بالرغم من حب الناس لك، لكن شخصيتك مهزوزة نتيجة لعنف تفكيرك التى لا يتواءم أبدا مع صداقاتك المتعددة.

1- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 7/6/2015

> الثور عاطفى ويحب التملك، الحب يأخذ مكانا كبيرا فى حياته، يسعى لعلاقة مستديمة تنتهى بالزواج فهو شخص غير متقلب، وإذا أحب كان صادقا فى حبه لكنه غيور وسعى إلى امرأة تعرف قيمة المال .

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

> أنت من أسعد الناس فى حياتك العاطفية لأنك رسمت حياتك هكذا، ولكن على شريكك الحفاظ عليك بكل الطرق حتى لا يفقدك لأنك كما تقدم تحب أن يقدم لك.

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 7/6/2015

>مولود برج الجوزاء فضولى يعاين الأشياء والأمور باهتمام ويستطيع أن يقوم بعملين مختلفين فى نفس الوقت وبجهد أقل مما يبذله الآخرون، سريع فى كل شىء يتكلم بسرعة ويفكر بسرعة يكون فى قمة سعادته عندما يجد نفسه محاطا بالأصدقاء، يحب التغيير فى كل شىء ويكره أى نوع من أنواع القيود .

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>نشاطك الزائد وقدرتك الهائلة توقعك فى أخطاء كثيرة، برغم النجاح الذى تلاقيه فأنت تحتاج إلى التركيز قليلا.

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 7-6/20154-

>مولود برج السرطان يملك ذاكرة قوية يعمل بتروى فضولى وذكى يهتم بعدة أشياء لكنه لا يتعمق بها، رءوف وحنون ويعتنى بالآخرين ويحب مساعدتهم شرط أن يطلبوا منه المساعدة تصرفاته تدل على طيبة قلبه وعطائه وتضحياته وكرمه.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> أنت شخصية محبوبة، من المحيطين بك فاستغل هذا الحب لتوطيد علاقاتك وخصوصا فى مجال العمل

5 - حظك اليوم برج "الأسد " يوم الأحد 7-6-2015

>يحتاج مواليد برج الأسد إلى الشهرة ومديح الناس وإعجابهم به يحب دائما أن يكون الأول فى إبداء رأيه وأن يتفوق على الآخرين، لا قبل النصح من أحد ويتحول إلى رجل مسىء إذا تعرض للإهانة أو للأذى متسامح وصديق مخلص وعدو قوى لمن يعاديه.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> أنت شخصية مغرورة ولا تعطى قدرا للآخرين، ولا بأفكارهم ولا آرائهم وهذا ما يهز صورتك بالرغم من أنك ناجح ومهم.

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 7/6-2015

>للعذراء مقدرة على كشف الحقيقة سريعا ولديه حدس قوى وإلهام للخطر قبل حدوثه وتجنبه، سريع الإدراك للأمور وهذه الصفة تجعله مميزا فى مجال عمله، ينفق ماله بحذر إذا كان مستقبله غامضا، أما إذا كان آمنا على غده فينفق ماله بحرية كاملة.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصية مولود برج العذراء قادرة على التكيف مع جميع الأوضاع، وهو شخصية ناجحة فى عمله ويتصف دائما بالبخل بالرغم انه عكس ذلك.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 7- 6- 2015

>مواليد برج الميزان ينتابهم القلق، لكنهم لا يتسرعون فى اتخاذ قرار ما، يتردد كثيرا قبل الإقدام على أى عمل يظهر عواطفه وإعجابه بسهولة ولا يخفى استياءه من أحدهم إذا لم يحبه

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصية مذبذبة فى حياته يتخذ أى قرارات ببطء بعد أن تفوت الفرص، تردده فى علاقاته مع الآخرين وخصوصا العاطفية يبعد عنه أحبائه.

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 7-6/2015

>قوى عنيد صلب، يمتلك طاقة هائلة من الإرادة، متحفظ فى عواطفه ولا يكشفها للآخرين، قدرته على التحمل وتحقيق المستحيل أسطورية، وهو حصان رابح فى كل المسابقات .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية، شخصية داخلية ومبهمة، ولكنه قادر على النجاح بمفرده وهذه ميزة تجعله متفردا ورابح دائما.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 7/6/2015

>المغامرة تسرى فى دمه، مواليد هذا البرج يحبون السرعة السيارات المسرعة والقطارات، فهو برج نارى مقدام، محب للغير وكثير الكلام، ومن النادر أن تجد مولود برج القوى خجولا أو جامدا فهو مفعم بالحركة والنشاط والحيوية والشجاعة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية، مقدام ومندفع لكن بحذر، علاقاته فى مجال العمل ناجحا لكن تنقصه الحنكة والمعرفة بالأمور العاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 7/6- 2015

>مولود برج الجدى طموح جدا ويملك طبيعة جادة وعملية وطاقة هائلة للعمل الشاق يعرف تماما ما يريد لكنه لا يحمل نفسه عناء اقتحام المخاطر غير الضرورية للوصول إلى هدفه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>شخصية ناجحة بدرجة كبيرة فى مجال العمل، لكنه يسلك دروب غير معقدة للوصول إلى هذا النجاح وفى علاقاته العاطفية جرىء.

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 7/6/2015

>طريف مرح يحب المزاح، الدلو يبحث دائما عن الناس ويتعطش إلى الصداقة النزيهة ويتميز بسعة إدراكه وتحسسه للمسئولية وقوة تركيزه فى اللحظات الحرجة يحب التغيير مما يجعله يثور على التقاليد والعادات القديمة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>مولود برج الدلو شخصية جذابة ويحبه الآخرين وينجح فى عمله بالرغم من الصعاب التى تواجهه، ويحب الحرية والنشاط والانطلاق مع الحبيب.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 7/6/ 2015

>مولود برج الحوت يرفض البوح بشىء مهما تكن الدوافع والظروف إذا طلب منه الكتمان، لا يتدخل فيما لا يعنيه، لديه موهبة إصغاء عظيمة وقدرة على امتصاص آلام الغير، خجول وحساس وينجرح إحساسه بسرعة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يوصفه من حوله بالغموض، بالرغم من طبيعته الرومانسية ففى كثير من الأحيان نجده صامتا لأنه ذو طبيعة حساسة وحال متقلب.