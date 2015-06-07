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«حماية الأسرة» تسعد 40 طفلاً وطفلة ب«مهرجان النجاح».. في جدة

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«حماية الأسرة» تسعد 40 طفلاً وطفلة ب«مهرجان النجاح».. في جدة «حماية الأسرة» تسعد 40 طفلاً وطفلة ب«مهرجان النجاح».. في جدة

    نظمت جمعية حماية الأسرة الخيرية، مهرجان النجاح ل40 طفلا وطفلة من أطفال الحالات التي ترعاهم الجمعية، في مكتبة الملك فهد العامة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

وتعد جمعية حماية الأسرة الخيرية من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالحد من العنف الأسري وتعمل على رعاية وتأهيل وعلاج ضحايا العنف الأسري وأسرهم بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تثقيفية وتدريب العاملين والمتخصصين في المجال من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية فضلاً عن التنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لمباشرة الحالات المعنفة في المنطقة.

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