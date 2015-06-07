قواتنا تخوض معركة لحماية حدود الوطن وأمنه

وصف خبراء عسكريون ما يحدث في الحد الجنوبي من معارك مع المليشيات الحوثية وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بأنها بمثابة الانتحار بعد أن تم تجفيف جميع الإمدادات العسكرية من خلال قوات التحالف الجوية بقيادة المملكة، وتدل على أن قوات تلك العصابات والمليشيات آخذة في "الاحتضار" فليس من العقل أو المنطق أن يقارن أي عاقل القوة الضاربة والتسليح الكبير الذي تملكه المملكة بتلك القوات المتهالكة التي تسعى لعمل فرقعات إعلامية أكثر من كونها عمليات عسكرية تكتيكية.

وقال الخبراء: إن العملية التي قامت بها جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح عملية يائسة على الحد الجنوبي، مضيفين أن المعركة التي يقوم رجال القوات المسلحة والحرس الوطني وكذلك رجال حرس الحدود في المنطقة الجنوبية معركة شرف لحماية أمن الوطن وحدوده.

ثقة المواطنين أفشلت مخططات الحوثي والمخلوع لتغطية هزائمهم ميدايناً

وأوضحوا أن المملكة التي تمتلك أقوى عتاد عربي تستطيع وبكل قوة صد أي محاولات يقوم بها أعداء الوطن في الحد الجنوبي، ومحاولات جماعات الحوثي والمخلوع صالح لن تأتي ثمارها أمام قوة المملكة العسكرية، وكل المحاولات اجهضت وكانت ردة الفعل قوية من المملكة في إشارة إلى كل من يسول له نفسه المساس بأمن الوطن وأن أمن الوطن خط احمر.

وأردف الخبراء العسكريون أن أعداء الوطن يحاولون عبر مخططاتهم استهداف المملكة، مؤكدين أن القوات السعودية ستكون لهم بالمرصاد ولن يستطيعوا الوصول إلى أرض الوطن، وما قام به رجال القوات المسلحة والحرس الوطني ورجال حرس الحدود له شرف يفتخر به أبناء المملكة، حيث تمكنوا من دحر قوات العدو في مهدها، مقدمين تعازيهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وولي ولي العهد في شهداء الواجب.

وتحدث اللواء متقاعد صالح المهوس قائلاً: إن ما يحدث من قبل الإرهابيين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح يعد بحثاً عن انتصار كاذب يوضح مدى اهتزاز ثقتهم بأنفسهم من الداخل بعد توالي الضربات من القوات السعودية على أسلحتهم وقواتهم، مشيراً إلى أن العدو لا يملك القدرات العسكرية التي يمكن مقارنتها بقدرات القوات السعودية.

وأضاف أن الهدف من إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي هو زرع الخوف وزعزعة الأمن لدى المواطنين، وهذا الهدف سيفشل لا محالة بسبب ثقة المواطن بقوة وتجهيز قواتنا العسكرية، ومن جهة أخرى لا يعد مثل هذا انتصاراً بطبيعة الحال فالانتصار الحقيقي حينما يكون لدى العدو القدرة التكتيكية والعسكرية على مواجهتنا، وما تقوم به المليشيات الآن لا يتعدى استغلالهم لبعض الجبال الحدودية المرتفعة التي تطل على جازان ونجران ويطلقون قذائف عشوائية، وبعدها يعودون للاختباء في الجحور مثل الجرذان، ناهيك عن محاولتهم العبثية في إعطاء صورة للعالم بأنهم ما زالوا يستطيعون المواجهة وهم أبعد ما يكون عن المواجهة وفقدوا الكثير من العتاد والهالكين من رجالهم المتشردين وجميعهم مرتزقة ليس لهم دين أو مذهب.

وأكد اللواء المهوس أن المعارك التي تدار في الحد الجنوبي هي معارك العز والشرف والدفاع عن كل شبر من الوطن بالغالي والنفيس، وعموم المرابطين من أبنائنا السعوديين من كافة القطاعات العسكرية المختلفة جميعهم يعملون بشرف كبير رافعين شعار "النصر أو الشهادة" والحفاظ على تراب الأرض الغالية، ونراهم في المعارك يستشهدون مقبلين وليس مدبرين، موضحاً أن ما وصلنا إليه من تسليح وتكتيك عسكري يضاهي العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين وولي ولي عهده -حفظهم الله-، لافتاً إلى أن القيادة الحكيمة أخذت على عاتقها رعاية أبناء الشهداء والاعتناء بهم وتوفير العيش الكريم لهذه الأسرة والوقوف معاها في السراء والضراء وإعطاء أسر الشهداء امتيازات تختلف عن باقي المواطنين، وبات كل مواطن لديه شهيد يفاخر بأنه من أسرة شهيد الدين والوطن.

وأفاد أن المرتزقة من الحوثين وأعوان صالح يقتلون في أبشع المواقف ولا أحد يفتقدهم أو يرعي أسرهم من بعدهم، لأنهم مجرد عصابات ليس لهم انتماء لدين أو وطن، مستطرداً بأن هؤلاء الشرذمة يعلمون حق العلم إمكانيات المملكة المادية والعسكرية وأنهم ليسوا نداً لهذه القوة، وكذلك العالم كله يعلم مكانة المملكة وقوتها ومكانتها بين صقاع الأرض، وما نشاهده من عبث الحوثيين لا يتعدى محاولات فاشلة يقتل فيها من يقتل ويتشرد في الجبال البقية الذين حكم عليهم بالموت على أيدي رجالنا البواسل في الحد الجنوبي.

وذكر اللواء المهوس أن قوات المملكة دمرت العديد من مستودعات العدو وقطعت عليه جميع الإمدادات وأغلبه اعدم وهم الآن في رمقهم الأخير، وليس أمامهم سوى الاستسلام أو الموت، وجميع محاولاتهم سوف تكون وباء عليهم وعلى أعوانهم من الفرس وقذائفهم الطائشة لم تزعزع ثقة المواطنين بجازان ونجران وباقي المناطق الحدودية في قواتنا المسلحة، ولم نشاهد إجلاء أو إخلاء قرى أو مواطنين من المنطقة.

وتابع أن القذائف التي قد تصيب بعض المناطق وتؤدي إلى إصابة بعض المواطنين لا يعد غزو للمملكة ودليل فشلهم استخدام وترويج صور لأحد المنافذ بأنهم احتلوه ولكن سرعان ما انكشف زيفهم وغبائهم الإعلامي بأن الصور قديمة ويستطيع القارئ والمتابع البسيط اكتشاف الدبلجة والكذب من هذه العصابات، مبيناً أن الجميع يفتخر بالمواطنين في الحد الجنوبي ويجب على كل مواطن غيور عدم المشاركة في نشر الشائعات والصور المغرضة لكي لا يستخدمها العدو في تحديد أهدفه.

من جهته، قال اللواء متقاعد علي الغامدي إن المملكة تمتلك أقوى عتاد عسكري على مستوى العالم العربي، وأن محاولات الجماعة الحوثية والمخلوع علي عبدالله صالح لن تلقى صداها، حيث أن القوات السعودية دحرت هجوم هذه الجماعات على محاور عدة في جازان ونجران من الجانب اليمني بكل قوة، مؤكداً أن رجال الوطن البواسل تمكنوا في معركة عسكرية من إجهاض مخططات هذه الجماعات في الإعتداء على أمن الوطن وحدوده.

وأوضح اللواء الغامدي أن عاصفة الحزم هو الاسم الذي يعبر عن المضمون، ووطننا سنحافظ عليه بأرواحنا ورجالنا وأموالنا، ولن نسمح لفئة مثل الحوثي والمخلوع صالح بتهديد حدود الوطن، وقواتنا المسلحة على أعلى استعداد.

وشدد اللواء الغامدي على أن أمن الوطن خط أحمر ولن نسمح لأعداء الوطن أن يهددوا أمنه، والقيادة الرشيدة حازمة فيما يتعلق بمصالح الوطن وأمنه، ورجال قواتنا المسلحة أثبتوا من بداية انطلاقة "عاصفة الحزم" إلى بداية "إعادة الأمل" تفوقهم العسكري والتكتيكي على هذه الجماعات التي تحاول في محاولات بائسة زعزعة أمن المملكة عبر مناوراتهم اليائسة على الحدود التي تعاملت معها القوات بكل قوة وحزم.

وختم حديثه قائلاً: "إن رجال القوات المسلحة والحرس الوطني ورجال حرس الحدود حموا الوطن من غدر العدو على الحدود الجنوبية، ويجب علينا الدعاء لهم ومؤازرتهم"، سائلاً الله أن يحمي وطننا ويدحر مخططات أعدائه وأن يعين رجالنا على الحدود الجنوبية ويحميهم من كل مكروه.