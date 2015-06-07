في جنازة مهيبة.. «رديس» تشيع الشهيد الجندي أول طيب المنقري

شيع أهالي قرية «رديس» أمس السبت الشهيد الجندي أول طيب علي حسن المنقري، يتقدمهم د. سعد بن مقرن المقرن وكيل إمارة جازان، واللواء أحمد علي الهاجري مساعد مدير شرطة منطقة جازان، وعلي بن جده منقري رئيس محكمة جازان.

وقال والد الشهيد علي حسن منقري ل»الرياض»: «إن استشهاد ابني طيب وهو يدافع عن تراب الوطن وحدوده وسام فخر لنا جميعاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء»، مؤكداً جاهزيته في أي لحظة للدفاع عن الوطن والتضحية من أجله ضد أي معتدٍ يحاول المساس بشبر من أرضه.

وأكد إخوان الشهيد حسن، إبراهيم، معبر، محمد، عبدالعزيز، ناصر، عبدالله، وأحمد، فخرهم واعتزازهم بشهادة أخيهم الجندي أول طيب وهو يدافع عن وطنه، معتبرين ذلك وسام فخر وعز يضعونه على صدورهم.

وأضافوا: «رغم مصابنا في استشهاده يرحمه الله، إلا أن جميع أفراد قبيلته يشعرون بالفخر والاعتزاز بأنه استشهد في ميدان من ميادين الشرف، وندعو المولى عز وجل أن يتقبله وأن يكون شفيعاً لوالديه يوم القيامة وأن يسكنه أعلى درجات الجنة».