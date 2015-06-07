تعليم القصيم يعتدي على مشروع الحديقة النسائية ببريدة!

أوضحت أمانة منطقة القصيم تعرض مشروع الحديقة النسائية بمدينة بريدة إلى أعمال تعدٍ وهدم من قبل معدات ثقيلة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أول من أمس.

وقالت الامانة في بيانا لها: ان التعدي أدى إلى إتلاف عدد ٢٠ قاعدة وعمود خرساني تم تنفيذها مؤخراً في موقع المشروع".

وأضاف البيان "بأنه يوم الجمعة خلال مواصلة مقاول المشروع أعمال تنفيذ الأسوار الخارجية لمشروع الحديقة النسائية بمدينة بريدة باشرت مجموعة من المعدات الثقيلة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم وبمساندة مجموعة من حراس الأمن التابعين لإدارة التعليم الاعتداء على مقاول المشروع، وطرد حراس المقاول عن الموقع، والقيام بتكسير وإتلاف عدد ٢٠ قاعدة خرسانية ضخمة مع أعمدتها نفذت مؤخراً لصالح المشروع من الجهة الغربية، وصاحب ذلك تهديد مقاول المشروع بالمعاودة لإتلاف ما يعاد تنفيذه من الأعمال التي تم التعدي عليها وإتلافها، بسبب إدعاء أن موقع المشروع مخصص لإقامة مدرسة".

وأشارت الأمانة أن ما حدث أمر غير مسؤول على الإطلاق، وتعدٍ صريح على مشروع حكومي معتمد، مشددة على أن أمانة المنطقة بدأت على الفور باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لمحاسبة من تعدى على المشروع.

وأوضحت ان مقاول المشروع عاود صباح أمس إعادة تنفيذ ما تم إتلافه وسط حراسة أمنية مشددة.