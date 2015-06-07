القبض على عاطل مطلوب فى إحدى القضايا بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على المدعو (ا.ر.ع)، 22 سنة، عاطل ومقيم "البلابسة" مطلوب فى القضية رقم 2902 لسنة 2015 جنايات ثان الإسماعيلية، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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