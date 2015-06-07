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اليوم.. محاكمة نائب رئيس تحرير الغد فى قضية نشر

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اليوم.. محاكمة نائب رئيس تحرير الغد فى قضية نشر اليوم.. محاكمة نائب رئيس تحرير الغد فى قضية نشر
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنح الباجور بالمنوفية جلسة محاكمة الصحفى هيثم زينهم نائب رئيس تحرير جريدة الغد ورئيس تحرير موقع 24، فى القضية المقامة من الدكتور هشام عفيفى القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للقياس والمعايرة السابق والمرشح الحالى لرئاسة المعهد، بتهمة السب والقذف.

وقد طالب المدعى فى دعواه بتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه وواحد وبتوقيع أقصى العقوبة على الزميل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به.

الجدير بالذكر أن الزميل هيثم زينهم كان قد قام بنشر عدة موضوعات فتح فيها ما اعتبرها ملفات فساد بالمعهد وكسر اللوائح والقوانين، وإهدار المال العام زاعما تدمير أجهزة بملايين الجنيهات وصدور قرارات متضاربة ووجود خلايا إخوانية داخل المعهد وانتداب دكتورة تنتمى للإخوان بشكل غير قانونى.

وفى نفس السياق انتقد الزميل هيثم زينهم ما اعتبره تخاذلا من نقابة الصحفيين فى الوقوف بجواره أثناء جلسات محاكمته، بالإضافة إلى غياب محامى نقابة الصحفيين.

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مصر 365

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