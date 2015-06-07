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إضافة البيض إلى السلطة الخضراء يخفف الالتهابات والإجهاد

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إضافة البيض إلى السلطة الخضراء يخفف الالتهابات والإجهاد إضافة البيض إلى السلطة الخضراء يخفف الالتهابات والإجهاد
هناك المزيد من الأنباء السارة لمحبى البيض، حيث أظهرت دراسة جديدة أن إضافة البيض إلى السلطة أو الخضار النيئ يمكن أن يعزز الجسم لامتصاص الكاروتينات وهى من المغذيات التى تساعد على تخفيف الالتهاب والإجهاد التأكسدى.

ووجد الباحثون خلال هذه الدراسة التى نشرت على الإنترنت فى الدورية الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول السلطة التى تحتوى على مجموعة متنوعة من الخضار الملون يوفر العديد من الأنواع الفريدة من الكاروتينات، بما فى ذلك بيتا كاروتين، لوتين، زياكسانثين، والليكوبين.

وقال واين كامبل، وهو أستاذ فى علم التغذية، إن الموجودة فى البيض تعزز امتصاص كل هذه الكاروتينات الموجودة فى سلطة الخضراوات.

وأوضح جونج يون كيم، وهو باحث ما بعد الدكتوراه فى قسم بوردو للعلوم التغذية، أن معظم الناس لا يأكلون ما يكفى من الخضراوات فى وجباتهم الغذائية.

وأخيراً، أضاف الباحثون أن الناس يستهلكون سلطة الخضراوات التى تحتوى على كمية أقل من الدهون أو خالية الدسم للحصول على كمية أكثر من الكاروتينات المعززة للصحة، لكنها تُمتص أفضل من قبل الجسم عند إضافة البيض لها، ولكن بكمية قليلة.

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مصر 365

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