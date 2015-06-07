مصححو "الدبلومات الفنية" بكفر الشيخ يطالبون بزيادة عربات قطار خط الإسكندرية

استنكر مصححو الدبلومات الفنية، الذين يتوجهون يومياً من مدينة كفر الشيخ ومراكز المحافظة المتعددة لمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، لتصحيح أوراق الدبلومات الفنية، الزحام الشديد فى القطار الذى يتجه للإسكندرية وينطلق من محطة كفر الشيخ الساعة السادسة صباحاً.

وأكد محمد محمود على "مدرس"، أن عدد عربات القطار قليلة لا تتسع للآلاف الذين يستقلونه سواء من موظفين أو مصححى الدبلومات الفنية أو مراقبى الثانوية العامة أو مراقبى الثانوية الأزهرية، ناهيك عن المواطنين الذين يتنقلون بين مراكز محافظة كفر الشيخ ومراكز محافظة البحيرة حتى الإسكندرية.

وطالبوا المسئولين فى سكك حديد مصر بزيادة عدد العربات للقطار هذه الأيام، رحمة بالمصححين والمراقبين الذين يرون الكثير من الصعاب فى الوصول لمقر التصحيح ومنهم من لا يجد له مكاناً فى القطار يضطر لاستقلال السيارات الأجرة، الأمر الذى يزيد من الأعباء المادية عليه ومن يجد له مكاناً يعانى الكثير من الباعة فى القطار والأصوات المختلطة والمشادات التى تشهدها عربات القطار بين المواطنين، مما يؤثر عليهم فى تصحيح الأوراق عند وصولهم لمقر الكنترول.

وأوضح السيد عبد اللطيف "مدرس"، أن قلة عدد عربات القطار والزحام الشديد تنهك المصحح ولا يستطيع أداء عمله على الوجه الأكمل عندما يصل لمقر التصحيح بمدينة دمنهور، لذا نطالب بزيادة عدد عربات القطار.

وطالب أحمد عبد الله "مدرس"، المسئول عن كنترول الدبلومات الفنية بدمنهور، بمراعاة المصححين الذين يأتون من محافظات مجاورة ويتعمد المسئولون عن الكنترول تأخيرهم للساعة الخامسة مساء رغم أن المصححين ينتهون من تصحيح الأوراق الساعة الثانية ظهراً، لافتا أن التأخير يضيع عليهم اللحاق بقطار الساعة الرابعة من دمنهور لكفر الشيخ، فيضطرون إلى الانتظار للقطار التالى ويصل المصحح لمحافظة كفر الشيخ الساعة التاسعة مساء، متسائلا: "متى ينام ومتى يستيقظ".