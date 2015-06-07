الانتهاء من حصر المتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد

انتهت محافظة الوادى الجديد من إعداد قائمة بالمتضررين من حريق سوق الشعلة فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد، والذى تضمن أصحاب 12 محلا تجاريا و4 فروشات، حيث يتم صرف 5 آلاف جنيه من الشئون الاجتماعية لكل متضرر من المتضررين من الحريق.

وكانت أسماء المتضررين من الحريق كالتالى: محمد متولى محمد صاحب مطعم ومحمد محمد حسن عثمان صاحب محل لبيع الخضار وأشرف جمعة على أحمد صاحب مكتبه وعبدالناصر محمد زكى صاحب محل بقالة وعلافة ومحمد فتحى حسن صاحب محل ملابس وأحذية وأحمد محمد أحمد عبدالحفيظ صاحب محل علافة وعطارة، ومحمدعبدالله على صاحب محل ملابس جاهزة وأحذية ومحمد جمعة على خردوات، ومحمد عبدالرحيم محمد خردوات وعامر عبدالحكيم عامر صاحب محل علافة، ونجية محمود إبراهيم صاحبة فاترينة فراخ، وجمال محمد زكى صاحب محل اكسسوارات، وأحمد فرغلى محمد صاحب فرش خضروات ومنتصر محمد قبارى صاحب فرش خضروات وعطا على وزيرى صاحب فرش مستلزمات رمضان وأصبل مختار مصطفى صاحب فرش ملوحة.