أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الانتهاء من حصر المتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد

Google+ Print
الانتهاء من حصر المتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد الانتهاء من حصر المتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد
انتهت محافظة الوادى الجديد من إعداد قائمة بالمتضررين من حريق سوق الشعلة فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد، والذى تضمن أصحاب 12 محلا تجاريا و4 فروشات، حيث يتم صرف 5 آلاف جنيه من الشئون الاجتماعية لكل متضرر من المتضررين من الحريق.

وكانت أسماء المتضررين من الحريق كالتالى: محمد متولى محمد صاحب مطعم ومحمد محمد حسن عثمان صاحب محل لبيع الخضار وأشرف جمعة على أحمد صاحب مكتبه وعبدالناصر محمد زكى صاحب محل بقالة وعلافة ومحمد فتحى حسن صاحب محل ملابس وأحذية وأحمد محمد أحمد عبدالحفيظ صاحب محل علافة وعطارة، ومحمدعبدالله على صاحب محل ملابس جاهزة وأحذية ومحمد جمعة على خردوات، ومحمد عبدالرحيم محمد خردوات وعامر عبدالحكيم عامر صاحب محل علافة، ونجية محمود إبراهيم صاحبة فاترينة فراخ، وجمال محمد زكى صاحب محل اكسسوارات، وأحمد فرغلى محمد صاحب فرش خضروات ومنتصر محمد قبارى صاحب فرش خضروات وعطا على وزيرى صاحب فرش مستلزمات رمضان وأصبل مختار مصطفى صاحب فرش ملوحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365