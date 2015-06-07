بالصور.. 70% من محامى الأقصر يضربون تضامنًا مع أزمة محامى فارسكور

أضرب عدد كبير من المحامين بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، وشاركوا فيه عقب دعوة النقابة العامة للمحامين، وذلك احتجاجًا على الانتهاكات والاعتداءات المتكررة من قبل وزارة الداخية ضد أعضائها، والتى كان آخرها من نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بعد اعتدائه على محامٍ بالحذاء، مما تسبب له فى جرح قطعى فوق الحاجب الأيسر، حسبما أكد الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامى الأقصر.

وقال نقيب المحامين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الأقصر أضربت عن العمل، وتم إثبات ذلك بمحضر أول كل قضية تنظر، وبلغت نسبة الإضراب بالمحافظة 70%، حيث توقفت 3 دوائر من الـ5 بمركز الأقصر، وتوقفت محاكم أرمنت تماماً عن العمل، وفى مركز إسنا باشرت العمل دائرة واحدة للمحبوسين.

وأضاف نقيب محامى الأقصر، أن نقابة محامين الأقصر لن تسمح بأى تعدٍ على أى زميل محام من أى شخص مهما كان منصبه أو موقعه، وأن المحامين والمحاماة خط أحمر، وأنهم نفذوا قرار النقيب، الذى شمل الالتزام التام بقرار الإضراب العام عن العمل.



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الدوشى أبو دوح نقيب محامين الأقصر



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قرار النقابة بالأقصر حول الإضراب عن العمل



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طلب الإضراب بعد التشاور مع سامح عاشور



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التجمعات أمام مجمع محام الأقصر



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المحامون يتواجدون أمام مجمع المحاكم



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مجمع محاكم الأقصر أثناء الإضراب



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المواطنون يتواجدون أمم مجمع المحاكم



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مجمع محاكم الأقصر يشهد الإضراب عن العمل