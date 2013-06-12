«الوطن» تخترق مجموعة تسريب امتحانات الثانوية بالدقهلية

كتب : صالح رمضان الأربعاء 12-06-2013 08:34

تمكنت «الوطن» من اختراق إحدى مجموعات تسريب امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، وحضرت مع أعضاء المجموعة الاحتفال الذى نظمته بنجاحها فى تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وقبلها مادة اللغة العربية.

وتجمع 12 من أعضاء «الجروب» فى أحد مقاهى المنصورة مساء أمس الأول، وتمكن محرر «الوطن» من حضور الاجتماع عبر صداقته بأحد الأعضاء.

وتبادل الطلاب الـ12 الحديث عن الطريقة التى استخدموها لتسريب الامتحان عبر التليفون المحمول داخل اللجنة دون أن يشعر بهم الملاحظ، وتمكنهم من حل جميع الأسئلة بصورة نموذجية بمساعدة مجموعة خارج اللجنة، تتلقى الأسئلة من الطلاب عبر برنامج «الواتس أب» وتعيدها بنفس الطريق، فى حين يتلقى الطلاب الذين لا يمتلكون أجهزة محمول حديثة الإجابات عبر الرسائل القصيرة الـSMS.

وبدأت عملية تسريب امتحان اللغة الإنجليزية فور توزيع أوراق الأسئلة، وفى 5 دقائق فقط كان العضو بالجروب «هشام» قد قام بتصوير ورقة الأسئلة بالمحمول، وإرسالها عبر برنامج «الواتس أب» إلى مجموعة فى الخارج تتكون من طلاب جامعة ومدرس إنجليزى، ليبدأ بعدها تبادل الإجابات عبر «مجموعة دردشة» مغلقة على «الواتس أب»، بدأت بسؤال أحد الطلاب: «عاوز سؤال أوجد الخطأ.. فايند مستيك»، فترسل مجموعة الخارج الإجابة له خلال ثوان.

ويطلب طالب آخر: «أنا عاوز الاختيارى»، فترسل له بطريقة الأحرف مثل «1 A، 2 B، 3 D، 4 B» وهكذا.. حتى السؤال رقم 16، ويسأل آخر: «فين الترجمة من العربية للإنجليزية؟»، فيرسلها له.. وهكذا.

وبعد انتهاء الإجابة عن جميع الأسئلة ترسل لهم مجموعة الخارج: «فيه حاجة تانية نجيبها لكم؟» فتأتى التحيات من الجميع: «تسلموا يا رجالة، وشكرا يا جدعان، وقشطة يا رجالة كله تمام، الحمد لله، زى الفل، عقبال اللى جاى إن شاء الله، مساء الورد على الرجالة، شكرا شكرا الفيزياء بقى».

وأكد الطلاب أن الجروب لا يمكن اكتشافه؛ لأنه يتم تغييره مع كل امتحان، مشيرين إلى أنهم يستخدمون التليفون أمام الملاحظين، الذين يكتفون بمطالبتهم باستخدامه بهدوء.

وأوضحوا أنهم يقومون بإرسال الإجابات لباقى الطلاب الذين لا تتوافر تقنية «الواتس أب» فى أجهزتهم المحمولة، عبر الرسائل النصية.

وأكد «عبدالفتاح. ع»، أحد الملاحظين، ما قاله الطلاب، وقال إن أهم شىء بالنسبة لرئيس اللجنة الهدوء وعدم وجود ملاحظات على لجانه، مضيفا أنه رغم وجود العديد من التجاوزات فإنه لم يتم إثبات ملاحظة واحدة منذ بداية الامتحانات.