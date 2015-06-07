شرطة الأنبار: ننتظر استكمال تعزيزات القوات العراقية لتحرير الرمادى من داعش

أرجعت قيادة شرطة الأنبار توقف تقدم القوات العراقية المشتركة التى تطوق مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غرب العراق انتظارًا لاستكمال تعزيزات إضافية من القوات وإحكام تطويق الرمادى بشكل تام من كافة الاتجاهات.

وقال العقيد بقيادة شرطة الأنبار حميد الشندوخ فى تصريح صحفى أمس السبت، إن القوات الأمنية تعمل حاليًا على تعزيز القطعات التى تفرض طوقًا حول مدينة الرمادى وأن التقدم نحو مركز مدينة الرمادى لتحريرها مرتبط بإجراءات تعزيز إضافية للقطاعات العسكرية ولا يتعلق ذلك بوضع مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى المدينة، لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابى تعرض لخسائر كبيرة أمس خلال محاولته للخطوط الدفاعية للقوات فى "حصيبة الشرقية" شرق الرمادى.

من جهة أخرى، أعلن شيوخ عشائر الأنبار ونوابها وأعضاء مجلس المحافظة خلال اجتماعهم مساء أمس، فى مدينة الخالدية بالأنبار البراءة من الشيوخ الذين بايعوا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى قبل أيام فى الفلوجة والرمادى.