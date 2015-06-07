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البارزانى: كردستان لن يكون جزءا من صراعات طائفية بالمنطقة

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البارزانى: كردستان لن يكون جزءا من صراعات طائفية بالمنطقة البارزانى: كردستان لن يكون جزءا من صراعات طائفية بالمنطقة
قال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزانى إن الإرهاب يهدد أمن المنطقة، مؤكدا أن شعب كردستان لن يكون جزءا من الصراعات الطائفية بالمنطقة.

وأعرب البارزانى خلال استقباله القنصل الكويتى فى أربيل عمر أحمد الكندرى عن سعادته لافتتاح القنصلية الكويتية بأربيل وتوسيع العلاقات بين الجانبين، وقال: إن شعب كردستان يتفهم الظلم الذى وقع على الشعب الكويتى من قبل نظام حزب "البعث".

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان أن القنصل الكويتى ابلغ تحيات أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للبارزانى، معربا عن تقديره واحترامه لنضال وتضحيات شعب كردستان من أجل الحرية، وأثنى على دوره وقوات "البيشمركة" فى مواجهة الإرهاب.

وقال الكندرى : إن افتتاح القنصلية الكويتية فى اربيل بداية لمرحلة جديدة لتقوية العلاقات بين الطرفين، معربا عن استعداد بلاده لمساعدة شعب كردستان فى أى شىء تستطيع الكويت تقديمه.
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