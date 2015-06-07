المزينة يتفقد سير العمل في مركز شرطة نايف

تفقد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة نايف، يرافقه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العقيد عبد الرحمن سعيد عبيد الله مدير المركز، ونائبه المقدم عبد الله راشد الهفيت، والمقدم خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم خميس المطوي مدير إدارة الصيانة بالوكالة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وعدد من الضباط.

واستهل اللواء المزينة جولته بتفتيش حرس الشرف والطابور العام والخدمات المقدمة لموظفي المركز، واطلع على ما تقوم به الجهات المختصة وقسم المباحث من إجراءات تتعلق بتحديد اتجاهات الجريمة، حيث اتضح على ضوء البلاغات المسجلة، وجود زيادة في نسبة المعلوم من الجرائم على المجهول منها خلال العام 2014، كما شهدت انخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية المسجلة بنسبة 6% عن العام 2013، نتيجة الجولات الميدانية والزيارات في منطقة الاختصاص، بالإضافة إلى حملات التوعية والمحاضرات والاجتماعات التنسيقية مع الدوائر الحكومية، وتفعيل مجلس الشرطة لخدمة الأحياء.

تكثيف الجهود

وأكد اللواء المزينة أن اتخاذ التدابير الوقائية في منطقة اختصاص المركز الجغرافية، التي تتسم بالطابع التجاري والسياحي والتراثي، وتكثيف الدوريات لإيجاد التغطية الأمنية المناسبة على مدار الساعة، والبرامج الأمنية التي طبقها المركز، ساهمت بشكل كبير في الكشف عن خفض البلاغات الجنائية وتعزيز العلاقات مع الشركاء بما يخدم المصالح المشتركة.

خاصة وأن منطقة اختصاص مركز شرطة نايف باتت واحدة من الوجهات الرئيسية للوفود السياحية، في حين تجوب أسواقها ومراكزها التجارية وفود سياحية من جميع أقطار العالم، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة وتكثيف الجهود والدوريات والفرق الأمنية، للحفاظ على أمن واستقرار مرتادي تلك المناطق التجارية وتوفير خدمات أمنية متميزة، بالإضافة إلى السعي دوماً من أجل تطوير البرامج الأمنية، وزيادة الاهتمام بالعملاء وتقديم جميع التسهيلات لهم. وأثنى على انخفاض حالات الوفاة من الحوادث في منطقة الاختصاص خلال العام الماضي، نتيجة نشر الثقافة المرورية من خلال تنظيم حملات مرورية في منطقة الاختصاص.

الخدمات الذكية

وثمن اللواء المزينة جهد مركز شرطة نايف في بلورة رؤية واستراتيجية شرطة دبي، في الشراكات المجتمعية وتحويل جميع الخدمات المقدمة إلى خدمات ذكية، ما يتيح للجمهور سرعة الاستفادة من الخدمات واختصار مجموعة من الإجراءات الروتينية ووقت المراجعين ومدة الانتظار في المركز، مؤكداً أن هذا التحول سيسهم في انتشار الخدمة أكثر بين جميع فئات الجمهور. واطلع على إحصائيات قسم خدمة المتعاملين، حيث قدم المركز 25274 خدمة العام الماضي، مقابل 21338 في 2013، كما قدم خلال العام الماضي 71 خدمة ذكية، مقابل 41 خدمة خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصلت نسبة الرضى 95.1% العام الماضي، مقابل 91.2% في العام 2013.

الضبط المروري

أكد اللواء المزينة أهمية تشجيع الجمهور على استخدام الخدمات الذكية التي أطلقتها شرطة دبي، والتي وصلت إلى 79 خدمة وحققت نتائج إيجابية في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي. ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع الأشخاص الذين يقومون ببعض المسلكيات المرورية الخاطئة التي يعاقب عليها قانون السير والمرور. وطالب المسؤولين في المركز بتطوير قدرات العاملين في مواقع تقديم الخدمات، للمساهمة في تشكيل شخصية الموظف المثالي القادر على التعامل مع الناس بلباقة وصبر.