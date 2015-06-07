مجلس طبي على مستوى قطاعات «صحة دبي»

كشف معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي عن تشكيل مجلس طبي على مستوى قطاعات الهيئة برئاسة الدكتور شوقي خوري عضو مجلس الإدارة ومدير مستشفى راشد سابقاً يضم نخبة من الأطباء والاستشاريين والإداريين لوضع الخطط والتصورات والبرامج والحلول الفاعلة للتحديات التي تواجه الهيئة في مختلف المجالات مؤكداً أن عمل المجلس الجديد لن يكون تقليدياً بل سيخضع إلى المراجعات الدورية للوقوف على النتائج التي تحققت لرفع مستوى العمل وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة.

وأعلن القطامي عن توجه الهيئة لإيجاد مراكز التميز بمختلف مستشفيات الهيئة لتقديم خدمات صحية وفق أفضل البروتوكولات والممارسات الطبية مع الاستفادة القصوى من النماذج العالمية الناجحة والمتميزة في هذا المجال.

جاءت تصريحات معالي حميد القطامي عقب يومين- «الأربعاء والخميس»- من الاجتماع المفتوح مع موظفي الهيئة في مكتبة راشد الطبية بحضور الكوادر الطبية والطبية المساندة والتمريضية بالهيئة مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية على كافة المستويات المتعلقة بطريقة وأسلوب تقديم الخدمة لتحقيق أقصى درجات الرضا للمتعاملين، وتحقيق الرضا والاستقرار الوظيفي للعاملين في الهيئة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتعزيز الثقة والولاء الوظيفي لدى الجميع. وأكد معاليه أهمية التكامل بين مختلف المنشآت الصحية في الهيئة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية وتحقيق السعادة للناس، مرحباً بكافة الأفكار والاقتراحات البناءة لوضع برنامج عمل مشترك للفترة المقبلة يراعي مصالح كافة الأطراف ويساهم في توفير نظام صحي قوي وفعال يحقق استراتيجية دبي ورؤية 2021م، مشيراً إلى سياسة الباب المفتوح التي يتبناها مجلس الإدارة للاستفادة من كافة الأفكار والطاقات الكامنة التي تخدم البرامج التطويرية بمختلف قطاعات الهيئة.

وأكد أهمية خلق بيئة العمل المحفزة والجاذبة للإبداع والابتكار بين الكوادر الطبية والتمريضية للمضي قدماً في تحقيق الرؤية والرسالة الإنسانية للهيئة التي تمتلك من الإمكانيات والكفاءات البشرية ما يساهم بشكل فاعل في تعزيز ثقة المريض بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الحكومي ودعم مكانة دبي كوجهة مثالية للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.

شكر وتقدير

وتوجه القطامي باسمه وباسم كافة منتسبي الهيئة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بزيارة هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي وتدشينه الرسمي لبرنامج «سعادة » للتأمين الصحي بدبي، مشيراً إلى أن زيارة سموه تعكس الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي الذي يقدم أسمى خدمة لصحة وسلامة الإنسان.