إطلاق «مفوضون لأجلك» لتسريع خدمات المتعاملين

أطلق الفريق الأصفر في «سباق بناة المدينة» مبادرة «مفوضون لأجلك» التي تهدف إلى تبسيط إجراءات العمل في الخدمات المشتركة بين: محاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وهيئة تنمية المجتمع، بهدف خفض زمن تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المتعامل معها.

أعلن عن ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مديرو عموم الجهات المشاركة في الفريق الأصفر الخميس الماضي في مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، للتوقيع على دليل المبادرة.

وجاء إطلاق مبادرة سباق «بناة المدينة» من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 9 ديسمبر 2014، بهدف توفير طريقة عمل مبتكرة للجهات الحكومية والبيئة المناسبة للتعاون في إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية، وكذلك صنع خدمات حكومية جديدة ومبتكرة لجميع شرائح المجتمع. كما يتيح السباق الذي ينظمه «مركز نموذج دبي»، بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي الفرصة للجهات الحكومية التنافس كفرق عمل وليس كجهات فردية، تعبيراً عن أهمية تكامل الجهات الحكومية في تحقيق أفضل النتائج.

وتم اختيار 4 خدمات مشتركة وجديدة ليتم التركيز عليها هذا العام، وهي: خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها (الفريق الأحمر) والتي يشترك فيها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وخدمات الإسعاف الطارئ (الفريق الأخضر) والتي يشترك فيها كل من: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الصحة بدبي، الإدارة العامة للدفاع المدني.

وخدمات الرعاية الاجتماعية (الفريق الأصفر) والتي يشترك فيها كل من: هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، محاكم دبي، دائرة التنمية الاقتصادية. وخدمات الموهوبين والمبدعين (الفريق الأزرق) والتي يشترك فيها كل من: دائرة السياحة والتسويق التجاري، هيئة دبي للثقافة والفنون، هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أنواع الخدمات

وتشتمل أنواع خدمات الرعاية الاجتماعية في مبادرة مفوضون لأجلك على خدمات الاستشارات الأسرية، وخدمات الإصلاح الأسري، وخدمات رعاية الأحداث، وخدمات الرعاية والتأهيل للنساء والأطفال المعنفون، وخدمات وبرامج رعاية مجهولي النسب، وخدمات رؤية المحضونين، وتنص اتفاقية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في مبادرة مفوضون لأجلك على تقديم ما يزيد على 22 خدمة عامة أخرى تنبثق عن هذه الخدمات الرئيسية تقدم للمتعاملين بشكل مباشر من خلال مقار الدوائر الحكومية الرئيسية (هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، محاكم دبي) والمراكز التابعة لها.

وسيتم مراجعة هذه الاتفاقية وتحديث الخدمات المشتركة والمدرجة فيها بشكل سنوي من قبل كافة الدوائر الحكومية الرئيسية المشركة، ويمكن كذلك أن يتم ضم جهات حكومية جديدة في تقديم الخدمات المشتركة في مجال الرعاية الاجتماعية.

مشاركة فاعلة

وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق مشاركة فاعلة وإيجابية تقوم على خدمة إمارة دبي ودولة الامارات عموماً، فالدائرة تقدم المساندة وتقوم بدور مكمل للمؤسسات المشاركة.

وأثنى القمزي على جهود الفريق الأصفر المستمرة في تذليل العقبات أمام أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، فهو تأسس على العمل بروح الفريق الواحد ضمن مساعي وخطط واحدة كفيلة بالخروج بالعديد من الحلول والمبادرات التي تخدم رؤية وتوجهات حكومتنا الرشيدة ومساعيها في إسعاد شعبها وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات والجنسيات.

3 سنوات

وأضاف طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي إن مبادرة الفريق الأصفر الجديدة قادرة على إحداث الكثير من المنافع الاجتماعية، مشيرا الى أنها تمت بشكل منسق وبمعايير عالية، بقصد التسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمات الاجتماعية سعياً إلى إسعادهم. وهي تأتي في إطار زمني متدرج ومتطور يمتد على 3 سنوات 2015 و2016 و2017، وسيكون لها دور إيجابي على صعيد تجسيد التطلعات الطموحة في تسريع وتيرة التحوّل الذكي وتقليل نسبة المراجعين إلى 80 % بحلول العام 2018.

وأكدت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن روح الفريق هي غايتنا في العمل مهما اختلفت الأهداف وتنوعت الأفكار، وهي أساس التوجه الصحيح لأي مبادرة أو برنامج اجتماعي، وهو ما اعتمده الفريق الأصفر في عمله، فالتنافسية التي تحقق تبادل المعرفة والمعلومات تؤدي الى خدمات بمعايير رفيعة، مضيفة إن جميع الجهات العاملة في دبي تهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة وإسعاد المواطنين، انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الفوائد المجتمعية التي تدرها هذه الاتفاقية بين الجهات الحكومية الأربع، تأتي على شكل تكامل أدوار وتفويض منها لتقديم خدمات بمقدورها إحداث التغيير البناء في الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التسهيل على العميل في توفير مختلف المعاملات في مكان واحد، وإتاحة جميع الخدمات تحت مظلة واحدة وبآلية ومنهج واحد، وبما يخدم الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2020.«

قنوات موحدة

تهدف مبادرة »مفوضون لأجلك« إلى توفير قنوات موحدة وذكية لطلب الخدمة، بحيث يتمكن المتعامل من طلب الخدمة وهو متواجد في مسكنة عبر التطبيقات الذكية تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، المتمثلة في التحويل الكامل للحكومة الذكية بهدف إسعاد المتعامل. كما تهدف إلى إسعاد المتعاملين من خلال تحسين تجربة المتعامل، ومعالجة نقاط التداخل والازدواجية، وتفعيل مبدأ العمل الجماعي بين الجهات الحكومية التي تتشارك بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في مبادرة »مفوضون لأجلك«، وتقليص زمن الحصول على الخدمة والأزمان المرتبطة بتقديمها، وتيسير وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الاجتماعية.