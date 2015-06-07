4 معايير رئيسية للجهة المتميزة في التحول الذكي

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كشف الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لـــ «البيان» أن فئة الجهة الحكومية المتميّزة في التحوّل الذكي تتضمن أربعة معايير رئيسية، هي: استراتيجية التحول الذكي، والعمليات والموارد التقنية والبنية التحتية، ونتائج ومؤشرات الأداء الداخلية، ومقاييس إسعاد المتعاملين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص نقاط لتقييم كل معيار من هذه المعايير والعدد الإجمالي للنقاط 100 نقطة تتوزع على المعايير الأربعة.

وقال النصيرات تم استحداث هذه الفئة اعتباراً من الأدوار المقبلة للبرنامج، مشيراً إلى أن مبررات إطلاق فئة الجهة الحكومية المتميّزة في التحوّل الذكي تتمثل في أن معظم الجهات الحكومة بدبي، حققت تقدما كبيرا في نسبة التحول الإلكتروني أكثر من 90 %، وأن فئة الجهة الحكومية المتميّزة إلكترونياً حققت أهدافها. وامتداداً وتطوراً طبيعياً لفئة الجهة الحكومية المتميزة إلكترونياً جاء إطلاق الفئة الجديدة.

الحكومة الذكية

وبين النصيرات أن إطلاق الفئة الجديدة يهدف إلى تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة دبي الذكية وخطة دبي الاستراتيجية 2021، والمساهمة في تحقيق مبادرة دبي المدينة الأذكى في العالم، إلى جانب تقديم أفضل الممارسات في معايير ومؤشرات ونتائج التحول الذكي للجهات الحكومية، وتحفيز وتقدير الجهات الحكومية الأكثر تميّزاً في التحوّل الذكي، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق مفهوم الحكومة الذكية فيتم في هذه الفئة تكريم الجهة الحكومية الأفضل في إعداد وتطبيق استراتيجية التحوّل الذكي وتقديم حلول وتطبيقات ذكية متميّزة في مجال الخدمات والعمليات والاتصال والأنظمة وتحقيق نتائج متميّزة وإسعاد المتعاملين.

معايير ومميزات

وحول مميزات معايير فئة الجهة الحكومية المتميّزة في التحوّل الذكي، أكد الدكتور النصيرات أن المعايير شاملة وتغطي كافة مجالات العمل، ومصممة بشكل نظام عمل Workflow، وأن المتطلبات واضحة ومعظم المؤشرات والنتائج محددة وتقاس من قبل الحكومة الذكية والمجلس التنفيذي من خلال أنظمة إلكترونية أو دراسات من طرف محايد ومتخصص، إلى جانب أن معايير هذه الفئة تتعامل مع أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التحوّل الذكي، ومتوافقة مع فئة الجهة الحكومية المتميّزة والفئات المؤسسية الأخرى.

وقال إن البرنامج يعمل على زيادة كفاءة وفعالية عملياته وإجراءاته من خلال تطوير نظام إدارة التقييم الذكي وزيادة كفاءته وفعاليته. وستتم أتمتة عملية التسجيل لندوات ولقاءات المعرفة الحكومية والدورات التدريبية وستكون جميع دورات المعرفة الشهرية التي ينظمها البرنامج مؤتمتة ومحتوياتها وشهاداتها ذكية، وسيطلق البرنامج فئات تدعم تعزيز العمل التخصصي وعمليات التحول الإلكتروني لأعمال الجهات الحكومية، وسيستمر في برامجه التي تعزز الإبداع الحكومي والقدرات البشرية المواطنة.

آلية التقييم

وفي ما يتعلق بآلية التقييم أشار الدكتور النصيرات إلى أن تقييم استراتيجية التحول الذكي والعمليات والموارد التقنية والبنية التحتية ونتائج مؤشرات الأداء الداخلي، سيكون عبر زيارات ميدانية ومن خلال فريق تقييم متخصص، وبالنسبة لمؤشرات الأداء الداخلية سيكون التقييم من خلال فريق من حكومة دبي الذكية، أما محور مقاييس إسعاد المتعاملين سيكون التقييم من خلال المجلس التنفيذي بدبي وحكومة دبي الذكية من خلال دراسات إسعاد المتعاملين وأجهزة قياس مؤشر إسعاد المتعاملين.

برنامج متكامل

وأشار إلى أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يعتبر أول برنامج متكامل للأداء الحكومي المتميز على مستوى العالم يسعى إلى الارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الحكومي وتطويره بحيث يصبح نموذجاً يحتذى به محلياً وعالمياً وتتمثل رؤيته في تحقيق مستويات عالمية من التميز في أداء القطاع الحكومي في دبي، ويهدف إلى تطوير القطاع الحكومي، وتشجيع التنافس والتعاون ونشر مفاهيم الإبداع والتميز والجودة وتوفير مرجعية لقياس التطور، وتحفيز موظفي الحكومة على الأداء المتميز وتقديم خدمات نوعية للمتعاملين تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأوضح أن فريق البرنامج يقوم على مدار العام بنشر مفاهيم التميز الحكومي من خلال تدريب موظفي الدوائر والجهات الحكومية على التقييم الذاتي وتشجيع الكوادر على الإبداع الوظيفي للمشاركة في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز وفئاتها المختلفة لتقدير وتكريم الجهود المبذولة.

رأي المتعاملين

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مقياس إسعاد المتعاملين وهو معدل مؤشر إسعاد المتعاملين السنوي الذي يقاس من قبل حكومة دبي الذكية. كما يعطى وزن 50% للمعلومات المستقاة من دراسة إسعاد المتعاملين والمتسوق السري لمراكز الخدمة في ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية والذكية، إضافة إلى دراسة استطلاع الرأي عن الخدمات الذكية والإلكترونية التي يجريها المجلس التنفيذي.