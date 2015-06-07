جمارك دبي.. دائرة المجتمع المضيئة

يبقى الرضا المجتمعي غاية عصرية ومقصداً رفيعاً يضاف إلى تميز العمل المؤسسي، وفي هذا الجانب تحظى جمارك دبي بمعدلات إيجابية كبيرة، ووفقاً لدراسة ميدانية أجرتها الدائرة بالتعاون مع شركة متخصصة في مجال البحوث والدراسات، فقد ارتفعت نسبة الرضا المجتمعي عن الدائرة إلى 90% خلال 2014، مقارنة بـ 81% لعام 2013 بنمو 9%. وتأتي هذه النسبة حرصاً من اهتمام جمارك دبي على تفعيل دور المسؤولية المجتمعية على كافة أفراد المجتمع، وحرصها الدؤوب على دعم المبادرات المجتمعية مادياً ومعنوياً حتى يتم الانتفاع منها من قبل كافة أفراد المجتمـع.

وتستهدف المبادرات المجتمعية التي تطلقها الدائرة كافة فئات المجتمع تشمل الأطفال وطلبة المدارس، وفئة ذوي الإعاقة وكبار السـن، إضافة إلى تسليط الضوء على الجانب النسائي، فيما تتبع الدائرة أساليب متنوعة في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية، والزيارات الميدانيـة، والمشاركة في الاحتفالات بالأيام العالمية التي تهم مجتمعنـا، إلى جانب الاهتمـام بالصحة العامة وتوعية الموظفين بضرورة الفحوصات الدورية للجسم تجنباً لأي أمراض مستقبلية.

المسؤولية المجتمعية

وتتضمن المسؤولية المجتمعية العديد من المبادرات التي تعنى بالجانب المجتمعي من خلال دعم الحملات الخيرية والحملات التوعية، بالإضافة إلى التشجيع على المشاركة في الأعمال التطوعية، كما أن لبيئة العمل اهتمام كبير من خلال ضمان المحافظة على الصحة المهنية والسلامة، فيما يعمل الجانب البيئي على إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر، وأيضاً التركيز على جانب سوق العمل الذي يسهم بدوره في تفعيل ممارسات رضا العملاء.

صدارة مجتمعية

وحصدت جمارك دبي عدداً كبيـراً من الجوائز المحليـة والعالمية خلال فترة وجيـزة، حيث بلغ عدد الجوائز 28 جائزة تخص المسؤولية المجتمعية، من أبرزهـا جوائز الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ويشار إلى أن الدائرة قد حصدت تلك الجوائز خلال الأعوام الست السابقة بشكل دوري، وكذلك حصدت جمارك دبي جائزة أفضل تقرير استدامة في آسيا، بالإضافة إلى عدد من الجوائز من المملكة المتحدة، إندونيسيا، الهند، ماليزيا.

كما حصدت 3 جوائز محلية وإقليمية ودولية في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2015، وهي جائزة «غولدن غلوب تايغرز» للتميز والريادة في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية في كولالمبور، والجائزة الفضية لأفضل ممارسات مكان العمل وذلك في المؤتمر العالمي السابع لجوائز المسؤولية المجتمعية المؤسسية بإندونيسيا، بالإضافة إلى جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة.

مبادرات مستدامة

ونتيجة للمبادرات العديدة في مجال المسؤولية المجتمعية التي وصل عددها إلى 220 مبادرة نفذتها الدائرة في عام 2014، وتقديراً لهذه الجهود، حصلت جمارك دبي على 6 جوائز محلية وإقليمية ودولية عن عام 2014، تأكيداً لمطابقة هذه المبادرات لمعايير العالمية.

قامت جمارك دبي بدعم وتبني مبادرة تنموية انطلاقاً من حرصها في إنجاح التجارب التعليمية الهادفة في منطقة الشرق الأوسط، يأتي ذلك بهدف الارتقاء بفئة الشباب إلى مستويات غير مسبوقة من التفكير الناقد والإلمام بالمشكلات العالمية وذلك ضمن التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع بفئاته كافة، جاء ذلك خلال رعايتها لمؤتمر «نموذج مونتيسوري» لمحاكاة منظمة الأمم المتحدة الذي استضافته مدارس دبي الحكومية بالتنسيق مع منطقة دبي التعليمية وبمشاركة مئات الطلاب والطالبات في أبريل 2015.

منهج أساسي

حول ذلك؛ أكد أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، أن إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المستدامة كمنهج أساسي ضمن استراتيجية عمل الدائرة، كان له الأثر الكبير على المجتمع وعلى الدائرة، التي تولي التنمية المجتمعية اهتماماً بالغاً لا يقل عن اهتمامها بالمهام المنوطة بها من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.

وأضاف أن تجربة جمارك دبي في الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية تنسجم مع توجهات حكومتنا التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على التميز والريادة في كافة المجالات، ولهذا قامت الدائرة بتطوير العمل المجتمعي من أجل الارتقاء بأداء جمارك دبي اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، الأمر الذي يسهم في تعزيز سمعتها ومكانتها مجتمعياً في الإمارة.

استراتيجية واضحة

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي، إن التجربة الناجحة للدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية، جاءت من واقع التزام الإدارة العليا بوضع استراتيجية واضحة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وانسجامها مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتميز والريادة في كافة المجالات، مبيّناً حرص الدائرة على تطوير العمل المجتمعي ليشمل الموظفين وسوق العمل والعملاء والبيئة للارتقاء بأدائها وتعزيز سمعتها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وقال إن الجمارك وجهت ضمن أنشطتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية اهتماماً كبيراً لرعاية الطفولة، حيث شملت المبادرات المجتمعية وفي إطار التنسيق الدائم مع مختلف الجمعيات الخيرية بالدولة وخارجها لدعم ومساعدة الفقراء والأيتام وكفالتهم. وقد أطلقت الدائرة مشروع «هدايا العيد للأيتام» بشكل سنوي، كما يقوم فريق متطوعي جمارك دبي بدعم جهود المجتمع لاحتضان الأطفال من فئة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تقديم الرعاية لهم عبر تنظيم الزيارات الدائمة لمراكز الرعاية التي تتولى احتضانهم مثل مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال المعاقين في دبي، ومركز النور لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، كما تحرص الدائرة على إشراك الأطفال في الفعاليات المختلفة الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية والبيئية لتعزيز الهوية الوطنية وروح التراث لديهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في احتفالات الدائرة باليوم الوطني، ويوم البيئة الوطني.

حضانة نموذجية

وقد أنشأت جمارك دبي أول حضانة أطفال نموذجية على مستوى الدوائر الحكومية بإمارة دبي مطلع أبريل 2009، وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية المتبعة في التنشئة السليمة والصحية في ظل بيئة تعليمية وتحفيزية آمنة للطفل، وبلغ عدد الأطفال المسجلين في الحضانة منذ افتتاحها في العام 2009 وحتى العام 2015 نحو 270 طفلاً، وتم تخريج 81 طفلاً منهم للروضة والمرحلة الابتدائية حتى يومنا هذا.

من جانب آخر، وفي إطار حرص الدائرة على تطوير مهارات وغرس القيم الإيجابية الخاصة بالعمل الجمركي، وزيادة وعي الجيل الجديد في العمل الأمني، وتوليد الرغبة لدى الجيل الجديد في العمل بالجمارك مستقبلاً، دشّنت جمارك دبي جناحها في مدينة الأطفال الترفيهية «كيدزانيا» في دبي مول في عام 2011، إذ يستطيع الطفل الزائر لجناح الدائرة محاكاة العمل الجمركي والتعرف على مهام ومسؤوليات المفتشين الجمركيين على سبيل المثال، وكيفية مراقبة البضائع والتحقق من خلوّها من المواد الممنوعة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تدربوا على وظيفة المفتش الجمركي منذ تدشين الجناح وحتى العام 2014 نحو 157.6 ألف طفل.

رحلات توعوية وترفيهية

وأضاف خليل صقر أن جمارك دبي تنظم بشكل مستمر زيارات ميدانية لأطفال حضانة الدائرة إلى الحديقة المائية في دبي مول والأكواريوم، بالإضافة إلى إشراك الأيتام، والأطفال من فئة ذوي الإعاقة، والمدارس الحكومية والخاصة، وتأتي هذه المبادرة بهدف تعريف الأطفال بالحياة البحرية وما فيها من كائنات بحرية متنوعة، إضافة إلى إطلاعهم على دور الدائرة في حماية الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، لا سيما أن الدائرة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن رعايتها لمعرض في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول كجزء من حملتها التوعوية الخاصة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث يضم أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية الذي تمتلكه وتديره شركة إعمار لتجارة التجزئة الآلاف من الحيوانات المائية وتتضمن العديد من أنواع الحيوانات البحرية التي تتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فعاليات سنوية

تنظم جمارك دبي مجموعة متنوعة من الأنشطة التطوعية والخيرية التي تُعد جزءاً من إسهاماتها المجتمعية، وتشمل: حملات التبرع بالدم، وجمع التبرعات المالية، وحملات جمع الأشياء المستعملة للتبرع بها، والتبرع لدور الأيتام في المناسبات الاحتفالية، إضافية إلى حفلات الزفاف الجماعية، وزيارات إلى المستشفيات ودور المُسنين، وفعاليات المرح للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية، وموائد الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان الفضيل، وتوزيع هدايا «حق الليلة» وغيرها الكثير. كما تشارك الدائرة بفاعلية في كافة الاحتفالات الوطنية، والعروض الترويجية الثقافية، ودعم التراث، من خلال فعالية العرض العسكري للمفتشين الجمركيين، وغيرها من الفعاليات، لا سيما في مناسبة اليوم الوطني للإمارات، ويوم العَلَم، وغيرها.