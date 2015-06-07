بلحيف: »الاتحادية للمواصلات« تقدم خدمات ذكية على مدار الساعة

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات أن الهيئة حرصت منذ إطلاق مبادرة الحكومة الذكية على تبني هذا المفهوم من خلال تقديم خدمات حكومية ذكية على مدار الساعة توفر الوقت والجهد وتريح المتعاملين، مشيراً إلى أن الهيئة سخرت جهودها في مسار التحول الذكي الكامل والشامل لتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة لأن تكون الدولة في مصاف دول العالم بحلول عام 2021 وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال النقل البري والبحري.

جاء ذلك تعليقاً على إعلان الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مشاركتها في فعاليات معرض الحكومة الذكية 2015 الذي سينطلق غداً الاثنين بمركز دبي المالي العالمي ويستمر حتى 10 يونيو الجاري. وتستعرض الهيئة خلال هذا الحدث الذي سيشهد مشاركة عدد من الجهات والدوائر الحكومية من داخل الدولة وخارجها أبرز التطبيقات الذكية التي طورتها مؤخراً للأجهزة الإلكترونية الذكية. وتشمل التطبيقات الذكية التي ستعرضها الهيئة 30 خدمة ذكية لمتعامليها من ملاك السفن التجارية وقوارب النزهة وشؤون البحارة وخدمات النقل البري إضافة إلى الخدمات المقترحة من المتعاملين.

وقال معالي الدكتور بلحيف إن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي التزاماً منها بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيماناً منها بضرورة تعريف جمهورها من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد بأحدث الأنظمة الذكية المعتمدة لديها. وقال معاليه إن الخدمات الذكية الـ«30 » شملت أهم الخدمات مثل تسجيل وتجديد وتعديل بيانات وتغيير اسم قارب نزهة وتجديد الترخيص الملاحي وتجديد رخصة مزاولة المهنة وحاسبة الرسوم وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات المقترحة من قبل المتعاملين مثل الاستعلام عن حالة الطلب وخدمة الإشعار بقرب انتهاء صلاحية الترخيص، كما يسمح التطبيق بالتواصل مع القادة ويوفر خدمة الوصول إلى مراكز الخدمة عبر خرائط جوجل المتطورة.