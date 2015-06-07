نهائي_الأبطال - فيدال: الحكم ' المنحاز ' لبرشلونة غير سير المباراة

يرى أرتورو فيدال لاعب وسط يوفنتوس أن الحكم التركي كونيت شاكير كانت قرارته منحازة ضد فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به الفريق الكتالوني.

وسقط بول بوجبا بعد التحام خوردي ألبا على حدود منطقة الجزاء تبعها اعتراض واضح من اللاعبين. كما حصل فيدال على إنذار ووضحت عليه العصبية.

وقال فيدال لقناة (beIN sports) عقب المباراة يوم السبت: "كان يجب عليهم تعيين حكما أفضل وبمستوى جيد. لأنه لا يمكن أن ينحاز الحكم لفريق على حساب الآخر".

وأضاف "كان لنا ركلة جزاء إن احتسبت ستغير مجرى المباراة تماما".

وحول أداء فريقه قال فيدال: "كنا الأفضل في أوقات كثيرة وجاء الهدف الثاني وقت سيطرة تامة لنا. وهذا ما تسبب في صناعة الفارق لصالح المنافس".

وأشار "عموما موسمنا رائعا حققنا بطولتي الدوري وكأس إيطاليا".