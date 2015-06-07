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#نهائي_الأبطال - شابي: لا توجد نهاية أفضل من ذلك مع برشلونة .. وهذه رسالتي إلى قطر

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#نهائي_الأبطال - شابي: لا توجد نهاية أفضل من ذلك مع برشلونة .. وهذه رسالتي إلى قطر #نهائي_الأبطال - شابي: لا توجد نهاية أفضل من ذلك مع برشلونة .. وهذه رسالتي إلى قطر

قال شابي هرنانديز قائد برشلونة إن تتويجه باللقب رقم 25 وحصد دوري أبطال أوروبا وإتمام الثلاثية هو أفضل ختام لمسيرته مع الفريق الإسباني.

وينتقل شابي إلى السد القطري بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة في تجربته الأولى خارج العملاق الكتالوني.

وأضاف شابي في تصريحاته لقناة (beIN sports) يوم السبت "كان نهائي رائعا. أن تنهي موسمك بهذا التكريم لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك".

وتابع "منذ 10 سنوات ونحن نحصد الألقاب هذا أمر رائع وسيتحدث عنه الجميع لاحقا وساهم فيه الكثير من الأسماء".

وأشار شابي إلى أن يوفنتوس قدم مباراة قوية وكادوا يسجلون ويضعون فريقه في ورطة.

وحول تجربته الجديدة وجه رسالة إلى الشعب القطري قائلا: "سأذهب مبكرا أنا وأسرتي وأملي كبير في حصد الألقاب مع السد وتعلم ثقافة جديدة وأذهب بخبراتي لإضافة ونقل ما تعلمته للشعب القطري".

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