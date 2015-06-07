نهائي_الأبطال - خبير التحكيم: بوجبا لا يستحق ركلة جزاء

أكد جمال الشريف خبير التحكيم إن بول بوجبا لاعب يوفنتوس لا يستحق ركلة جزاء أمام برشلونة.

وخسر يوفنتوس لقب دوري الأبطال بعدما سقط أمام برشلونة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما في الملعب الأوليمبي ببرلين.

بوجبا خرج بعد المباراة ليؤكد إنه تعرض لظلم شديد ضد برشلونة وكان يستحق ركلة جزاء. إلا أن جمال شريف لم يتفق مع نجم يوفنتوس.

وقال جمال الشريف خلال تحليل المباراة مع شبكة بي إن سبورتس: "قرار الحكم ضد بوجبا كان صحيحا 100%".

وأضاف "بوجبا لا يستحق ركلة جزاء وتدخل ألبا كان صحيحا ولم يحدث أي تلامس".