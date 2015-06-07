الانتهاء من إنشاءات المستشفى العسكرى بالمنوفية مايو المقبل

أصدر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، أمس السبت، قرار رقم 653 لسنة 2015 بتخصيص مساحة 17700 متر مربع (4.6 فدان) بجوار حمام السباحة الأولمبى بحى شرق شبين الكوم، لإقامة مستشفى عسكرى، يضم مختلف التخصصات من جراحات العمود الفقرى والقلب والمخ والأعصاب، بطاقة استيعابية 200 سرير، بالإضافة إلى معهد أورام متكامل، ومن المقرر أن يتم تسليم الأرض المخصصة للقوات المسلحة فى 1 يوليو من العام الجارى، وتستغرق عملية الإنشاءات عشرة أشهر.

ويذكر أن محافظ المنوفية، كان قد طلب من القوات المسلحة إقامة مستشفى يخدم المدنيين والعسكريين بالمنوفية، وقد تم طرح أرض المحلج القديم حى غرب بمدينة شبين الكوم، والتى تبلغ حوالى 11470 مترًا مربعًا لإقامة المستشفى، ولكن نظرًا لاحتياج المحافظة لوجود مستشفى بطاقة استيعابية كبيرة ومعهد أورام، فقد تم تخصيص مساحة أكبر بهدف النهوض بمنظومة الصحة على أرض المحافظة، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

كما أكد عبد الباسط، أن الحفاظ على صحة المواطن وسلامته يأتى على رأس أولويات القيادة التنفيذية فى المحافظة، وأن صحة المواطن أمانه وضعها الله بين يدى كل طبيب ولا ينبغى التهاون فيها بأى حال.