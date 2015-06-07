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حريق محدود بجوار مقر لجنة امتحانات للثانوية العامة ببنى سويف

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حريق محدود بجوار مقر لجنة امتحانات للثانوية العامة ببنى سويف حريق محدود بجوار مقر لجنة امتحانات للثانوية العامة ببنى سويف
سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، مساء السبت، على حريق نشب بجوار مدرسة إعدادية مشتركة بمدينة إهناسيا غرب بنى سويف، ومقر إحدى لجان الثانوية العامة بالمدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة العميد وائل زكى، تلقت إخطارا بنشوب حريق هائل فى أكوام القمامة المجاورة لمدرسة إعدادية مشتركة بمدينة إهناسيا، وانتقلت سيارتا إطفاء، وتمكنتا من إخماد النيران دون وقع خسائر بشرية أو مادية، ومنع امتدادها للمناطق السكنية المجاورة والمدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365