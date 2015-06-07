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أسماء المنور تبارك لنفسها ولزملائها المغاربة

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أسماء المنور تبارك لنفسها ولزملائها المغاربة أسماء المنور تبارك لنفسها ولزملائها المغاربة

السبت 06-06-2015 22:24

وجّهت الفنانة المغربية أسماء المنور تحية لزملائها الفنانين المغاربة سعد لمجرد، وابتسام تسكت، وأحمد شوقي بعد تتويجهم وحصولهم على جوائز رفعت من أسهم الأغنية المغربية بين الدول العربية والغربية.
وعبّرت أسماء عن إعتزازها وفخرها بهم في تدوينة لها على حسابها الخاص في "فيس بوك" حيث كتبت: "أبارك لكل زملائي الفنانين تتويجهم عبر العالم: سعد المجرد، أحمد شوقي، ابتسام تسكت".
وأضافت: "كما أبارك لنفسي اختياري كأول مغربية ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف مواهب عربية، وفرحانة بزاف لأن أغنيتنا المغربية تعيش تألق ونجاح كبيرين وأهدي هذا النجاح لمسؤولي الثقافة والفن بالمغرب".

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سيدتي