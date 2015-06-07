بالصور: جورج كلوني يصطحب أمل علم الدين في رحلة إلى طفولته

توجه النجم العالمي George Clooney برفقة زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، إلى بلدة Augusta في ولاية Kentucky الامريكية، وهي مسقط رأسه.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أن Clooney البالغ من العمر 54 عاماً، والذي عين خبير تغذية من أجل صحة زوجته، يتوجه كل سنة مرة إلى هذه البلدة من أجل هذا اللقاء العائلي الذي يعتبر من أهم وأبرز التقاليد لديهم.

وكشفت الصحيفة عينها أن حوالي 1000 شخص من هذه البلدة الصغيرة كانوا في إستقبال نجمهم المفضل، وقضوا معاً أوقاتاً ثمينة ينتظرونها من عام إلى عام.

وشوهد George خلال رحلته إلى البلدة التي قضى فيها طفولته وذكرياته، وهو يتناول الطعام في مطاعم شعبية ومتواضعة، وبدت ملامح السعادة والحنين واضحة عليه.

وأثناء مشواره، إلتقى Clooney أصدقاء الطفولة الذين درس ونشأ معهم، وتئارك معهم لحظات لا تنسى ولا تتكرر أبداً.

وقالت الـ Daily mail إن علم الدين سعيدة جداً بالتعرف إلى عائلة وأصدقاء زوجها، كما أن اكثر ما اثار إعجابها هو الحب الكبير الذي لمسته في قلوب جمهور زوجها.

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