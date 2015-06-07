علاء زلزلي يحيي حفلاً في عمان بمناسبة عيد الاستقلال

أحيا النجم اللبناني علاء زلزلي حفل عيد الاستقلال الأردني الـ69، الأسبوع الماضي، في مول الاستقلال في العاصمة الأردنية عمان، بحضور آلاف من العشّاق الأردنيين الذين شاركوه واحدة من أجمل الحفلات.

علاء غنّى خلال الحفل، باقة من أجمل أغنياته، وفد بدأه بأغنية أهداها لملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ثم غنّى مجموعة من أنجح الأغنيات منها "الدلعونا" التي أداها مرتين نزولاً عند طلب الناس، "تؤبرني"، "الشكل الحلو"وغيرها، وكان ملفتاَ ترداد الأردنيين للأغنيات والتفاعل مع علاء بشكل رائع.

وفي ختام الحفل، تسلّم علاء درعاً تكريمياً من القيمين على الحفل تعبيراً عن المحبة الخاصّة التي يكنها الشعب الأردني له.

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