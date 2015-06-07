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ما حقيقة تعرض الملكة إليزابيث لأزمة صحية طارئة؟

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السبت 06-06-2015 18:10

نشرت الإذاعة البريطانية BBC عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، تغريدة جاء فيها أن الملكة Elizabeth الثانية تعرضت لوعكة صحية، أدخلت على اثرها إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

وتضمنت التغريدة أيضاً أنه تم نقل الملكة إلى مصحة إدوارد 7 في لندن للعلاج، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة، دون اعطاء تفاصيل اضافية.

وسرعان ما بادرت الاذاعة الى نشر اعتذار ومحو التغريدة، بعدما تبين أن الخبر الذي نشره أحد صحفيي المحطة الإذاعية ليس له أساس من الصحة.

هذا ونفت الجهات الرسمية نفت الخبر، وأكدت أن ملكة بريطانيا البالغة 89 سنةً من العمر، والتي تعرضت سابقاً لمحاولة إغتيال، في وضع صحي جيد، ما اضطر أهمان خواجة، الصحفية التي نشرت إلى إلغاء تغريدتها، والاعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه على حسابها، والذي تبنته وسائل الإعلام الدولية وتناقلته كخبر عاجل.

 

 

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