انتهاء أزمة صرف رواتب العاملين بالشركة العالمية للسيراميك بالسويس

أعلن ديوان عام محافظة السويس أن اللواء العربى السروى محافظ السويس تواصل مع محمد فرحات الشرشارى رئيس ومالك الشركة العالمية للسيراميك بمنطقة السخنة، لاستكمال صرف رواتب العاملين بالشركة .

وأشار بيان الصادر من الديوان العام إلى أن عدد 950 عاملا قد أعلنوا إضرابهم عن العمل أيام الخميس والجمعة والسبت بسبب عدم صرف رواتبهم عن شهر مايو بالكامل والمقرر صرفها يوم الخامس من كل شهر والذى وافق يوم الجمعة خلال الشهر الحالى .

يذكر أنه كان قد شب حريق فى مخزن الكارتون بالمصنع بعد ظهر الخميس الماضى وتمكنت الشركات العاملة بالمنطقة بالتعاون مع الحماية المدنية من إخماده .

وناشد محافظ السويس جميع العاملين بالشركة بالعودة إلى الانتظام فى العمل نظرا لحدوث خسائر كبيرة بالشركة خلال التوقف خلال الثلاث أيام الماضية، خاصة بعد أن تم الاتفاق على صرف رواتب الجميع الأحد.