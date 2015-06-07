راشد الغنوشى: لو كان نظام بن على اعترف بالإخوان لما حدثت ثورة بتونس

قال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية، إنه إذا كان نظام زين العابدين بن على اعترف بالإخوان، لما اندلعت ثورة الياسمين.

وأضاف الغنوشى فى تصريحات على موقعه الرسمى اليوم السبت: "لو اعترف النظام السابق بالتعددية والديمقراطية".. وبالأحزاب بما فيها ‏النهضة، لما حصل انسداد سياسى وأزمة فى المجتمع أدت إلى الانفجار الذى مثلته الثورة.

وأكد أن دعوات الفوضى التي يرفعها البعض تساعد على إيجاد المناخ المناسب للإرهاب والتهريب وضرب الوحدة الوطنية، مطالبا فى الآن نفسه بالحفاظ على مناخ الحرية والديمقراطية والسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.