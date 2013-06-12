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أظافر Lady Gaga الاصطناعيّة بـ 13 ألف دولار!

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أظافر Lady Gaga الاصطناعيّة بـ 13 ألف دولار! أظافر Lady Gaga الاصطناعيّة بـ 13 ألف دولار!

يُمكنك القول إنّ هذه طريقة بشعة لهدر المال. إذ تُعرض أظافر غاغا الاصطناعيّة التي ترينها في الصورة للبيع في المزاد العلنيّ، وقد وصل سعرها إلى 13 ألف دولار. لا شكّ في أنّها لم تكن لتساوي شيئاً لو لم تكن ملكاً لنجمة لديها الكثير من المعجبين المهووسين بها. وقد جاء على الموقع الإلكترونيّ الذي يعرض الأظافر للبيع أنّ هذه الأظافر أخذها أحد الموظفين بعد وقوعها منها في حفل دبلن.
ما رأيك بهذه الأظافر؟

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سيدتي