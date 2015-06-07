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تكريم الفريق بحري “أحمد مصطفى” أحد أبطال عملية “إيلات” بالسويس

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تكريم الفريق بحري “أحمد مصطفى” أحد أبطال عملية “إيلات” بالسويس تكريم الفريق بحري “أحمد مصطفى” أحد أبطال عملية “إيلات” بالسويس

صورة أرشيفية

أقيمت مساء اليوم حفل باحد الفنادق الخاصة تحت رعاية الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس حفل تكريم لأسم الراحل الفريق بحري احمد مصطفي بدوى ابراهيم أحد أبناء السويس ومن ابطال العملية ميناء “أيلات ” التى أستهدف تدمير السفينه بيت شيفه وباتيم الأسرئليتان بمنطقة أيلات باسرائيل عام 1969.

شارك فى حفل التكريم وتسليم الهدايا الشيخ حافظ سلامه أحد ابكال المقاومة الشعبية بالسويس واللواء عاهل العربي ممثلا عن قائد الجيش الثالث وعدد من القيادات الشعبية ، بالاضافة زوجة الفريق بحري احمد مصطفي بدوى ابراهيم.

قال الدكتور كمال البربري أن التكريم أسم الفريق بحري احمد مصطفي بدوى ابراهيم ياتي بالتواكب من ذكري رحيله حيث رحل عن عالمنا فى يونيو 2008، موضحًا أن البطل الراحل كان معروفا باعمال الخير وكان دائما ما يبعد عن الأضواء ويعمل فى هدوء وصمت.

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